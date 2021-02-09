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Депутата Бондаренко обвинили в коррупции из-за донатов на YouTube

Комиссия саратовской облдумы по доходам заподозрила парламентария в коррупции из-за донатов и доходов от рекламы на YouTube. Сам Бондаренко назвал обвинения в свой адрес абсурдными и связал их с планами баллотироваться в Госдуму
Николай Бондаренко
Николай Бондаренко (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко (КПРФ), задержанного за посещение несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального, хотят привлечь к уголовной ответственности за коррупционное преступление. Об этом со ссылкой на решение думской комиссии по доходам сообщил телеканал «Саратов 24».

«Депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода. В частности — [для получения] гонораров за свои публикации и выступления. Речь здесь идет в том числе и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой YouTube-канал депутат-блогер Николай Бондаренко», — заявил глава комиссии и первый заместитель председателя Саратовской областной думы Алексей Антонов.

Депутатам не запрещается снимать видео или выкладывать их со своими комментариями в интернет, отметил он. «Но, когда речь заходит о получении добровольных пожертвований от его подписчиков за данный контент, это уже нарушение законодательства», — считает Антонов.

Решение комиссии будет направлено в прокуратуру и мандатную комиссию областной думы.

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Политика
Николай Бондаренко

Сам Бондаренко в беседе с РБК назвал обвинение против него политически ангажированным: «Решают вопрос о лишении меня мандата, недопущения на выборы в Госдуму, признания коррупционером. Само по себе это абсурдно».

«Я не согласен с поданным заявлением, посоветовался с юристами. Все пришли к выводу, что доходы в виде оплаты за рекламу на YouTube не являются гонорарами: у меня нет с YouTube юридического договора, мне редакционных заданий никто не дает», — заявил Бондаренко.

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Депутат подчеркнул, что люди переводят ему деньги добровольно и процесс перечисления пожертвований ему неподконтролен. «Люди перечисляют средства, даже если я не выкладываю ролики. Мои реквизиты в свободном доступе. Если мы говорим об электронных кошельках — там в принципе нет информации, кто отправляет. Человек, узнав карту какого-то депутата, перечисляя ему деньги, автоматически становится коррупционером?» — иронизирует депутат.

По его словам, он требовал отстранить от заседания Антонова, который подал на него заявление в прокуратуру. «Налицо конфликт интересов, его заинтересованность. Он имеет непосредственные возможности влиять на ход рассмотрения процесса», — считает Бондаренко.

РБК обратился за комментарием к Антонову.

В Саратове задержали депутата областной думы от КПРФ Бондаренко
Общество
Николай Бондаренко

Бондаренко задержали 8 февраля. В полиции считают, что депутат участвовал в незаконном митинге в поддержку Навального. За участие в митинге суд оштрафовал Бондаренко на 20 тыс. руб.

Сам депутат заявил, что присутствовал на митинге в качестве депутата и наблюдал за обстановкой по просьбе граждан. Свое задержание он связал с планами участвовать в выборах в Госдуму осенью этого года. Бондаренко будет баллотироваться по тому же региону, что и ее спикер, единоросс Вячеслав Володин.

На канал «Дневник депутата», который ведет Бондаренко, подписаны более 1,26 млн человек. Некоторые ролики с его участием получили большую популярность. Среди них, например, видео, на котором он выступает в областной думе с мегафоном, после того как спикер заксобрания региона отключил ему микрофон, — на канале депутата у этого видео более 1,9 млн просмотров.

После возвращения Навального из Германии суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, отправив в колонию на два года и восемь месяцев. После этого в разных городах России прошли акции протеста. Они состоялись 23 и 31 января и 2 февраля и не были согласованы с властями.

По данным «ОВД-Инфо», во время акций были задержаны около 12 тыс. человек (МВД число не раскрывало). Против участников митингов и сторонников Навального завели 50 уголовных дел, сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Авторы
Виктория Полякова, Евгения Лебедева
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