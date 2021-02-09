Депутата Бондаренко обвинили в коррупции из-за донатов на YouTube

Комиссия саратовской облдумы по доходам заподозрила парламентария в коррупции из-за донатов и доходов от рекламы на YouTube. Сам Бондаренко назвал обвинения в свой адрес абсурдными и связал их с планами баллотироваться в Госдуму

Николай Бондаренко (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко (КПРФ), задержанного за посещение несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального, хотят привлечь к уголовной ответственности за коррупционное преступление. Об этом со ссылкой на решение думской комиссии по доходам сообщил телеканал «Саратов 24».

«Депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода. В частности — [для получения] гонораров за свои публикации и выступления. Речь здесь идет в том числе и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой YouTube-канал депутат-блогер Николай Бондаренко», — заявил глава комиссии и первый заместитель председателя Саратовской областной думы Алексей Антонов.

Депутатам не запрещается снимать видео или выкладывать их со своими комментариями в интернет, отметил он. «Но, когда речь заходит о получении добровольных пожертвований от его подписчиков за данный контент, это уже нарушение законодательства», — считает Антонов.

Решение комиссии будет направлено в прокуратуру и мандатную комиссию областной думы.