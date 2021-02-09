Депутата Бондаренко обвинили в коррупции из-за донатов на YouTube

Сам Бондаренко в беседе с РБК назвал обвинение против него политически ангажированным: «Решают вопрос о лишении меня мандата, недопущения на выборы в Госдуму, признания коррупционером. Само по себе это абсурдно».
«Я не согласен с поданным заявлением, посоветовался с юристами. Все пришли к выводу, что доходы в виде оплаты за рекламу на YouTube не являются гонорарами: у меня нет с YouTube юридического договора, мне редакционных заданий никто не дает», — заявил Бондаренко.
Депутат подчеркнул, что люди переводят ему деньги добровольно и процесс перечисления пожертвований ему неподконтролен. «Люди перечисляют средства, даже если я не выкладываю ролики. Мои реквизиты в свободном доступе. Если мы говорим об электронных кошельках — там в принципе нет информации, кто отправляет. Человек, узнав карту какого-то депутата, перечисляя ему деньги, автоматически становится коррупционером?» — иронизирует депутат.
По его словам, он требовал отстранить от заседания Антонова, который подал на него заявление в прокуратуру. «Налицо конфликт интересов, его заинтересованность. Он имеет непосредственные возможности влиять на ход рассмотрения процесса», — считает Бондаренко.
РБК обратился за комментарием к Антонову.
Бондаренко задержали 8 февраля. В полиции считают, что депутат участвовал в незаконном митинге в поддержку Навального. За участие в митинге суд оштрафовал Бондаренко на 20 тыс. руб.
Сам депутат заявил, что присутствовал на митинге в качестве депутата и наблюдал за обстановкой по просьбе граждан. Свое задержание он связал с планами участвовать в выборах в Госдуму осенью этого года. Бондаренко будет баллотироваться по тому же региону, что и ее спикер, единоросс Вячеслав Володин.
На канал «Дневник депутата», который ведет Бондаренко, подписаны более 1,26 млн человек. Некоторые ролики с его участием получили большую популярность. Среди них, например, видео, на котором он выступает в областной думе с мегафоном, после того как спикер заксобрания региона отключил ему микрофон, — на канале депутата у этого видео более 1,9 млн просмотров.
После возвращения Навального из Германии суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, отправив в колонию на два года и восемь месяцев. После этого в разных городах России прошли акции протеста. Они состоялись 23 и 31 января и 2 февраля и не были согласованы с властями.
По данным «ОВД-Инфо», во время акций были задержаны около 12 тыс. человек (МВД число не раскрывало). Против участников митингов и сторонников Навального завели 50 уголовных дел, сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Авторы
Виктория Полякова, Евгения Лебедева