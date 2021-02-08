Саратовского депутата оштрафовали на ₽20 тыс. за участие в акции протеста

Николай Бондаренко (Фото: КПРФ Саратов / YouTube)

Фрунзенский районный суд Саратова в понедельник оштрафовал на 20 тыс. руб. депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко по административному материалу за участие в несогласованной акции 31 января в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Судом вынесено постановление, которым Бондаренко признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Бондаренко задержали утром 8 февраля. Об этом РБК сообщила первый секретарь Саратовского обкома партии Ольга Алимова.

Видео своего задержания Бондаренко выложил на YouTube-канале. По словам депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, у Бондаренко отняли мобильный телефон. До этого он успел позвонить и сообщить о своем задержании.