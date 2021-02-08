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Дело Навального ,  
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Саратовского депутата оштрафовали на ₽20 тыс. за участие в акции протеста

Николай Бондаренко
Николай Бондаренко (Фото: КПРФ Саратов / YouTube)

Фрунзенский районный суд Саратова в понедельник оштрафовал на 20 тыс. руб. депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко по административному материалу за участие в несогласованной акции 31 января в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Судом вынесено постановление, которым Бондаренко признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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Бондаренко задержали утром 8 февраля. Об этом РБК сообщила первый секретарь Саратовского обкома партии Ольга Алимова.

Видео своего задержания Бондаренко выложил на YouTube-канале. По словам депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, у Бондаренко отняли мобильный телефон. До этого он успел позвонить и сообщить о своем задержании.

Сам депутат связал свое задержание с намерением баллотироваться в Госдуму в том же регионе, где и будет выдвигаться спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Акции протеста прошли в различных городах России 23 и 31 января. В первый день протестов, по данным «ОВД-Инфо», в Саратове задержали семь человек, 31 января — 15. Всего по стране 23 и 31 января, по данным «ОВД-Инфо», в эти дни были задержаны более 4 тыс. и более 5 тыс. человек соответственно. Протестующие требовали освободить политика Алексея Навального, которому суд сменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого в 2014 году домашнего ареста Навальный пробудет колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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