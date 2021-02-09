В США начнется рассмотрение исторического импичмента Трампа

Как долго сенаторы будут рассматривать второй импичмент Трампа, пока также неясно. Рассмотрение первого обвинения против него — в злоупотреблении полномочиями (увязкой выделения экономической помощи Украине с началом в Киеве разбирательства в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена) — заняло три недели. В этот раз сенаторы могут управиться быстрее, так как события предполагаемого преступления всем сенаторам хорошо известны (некоторые лично присутствовали в здании Капитолия, когда 6 января его штурмом брала толпа сторонников Трампа). «Не могу представить, что это продлится дольше недели», — заявил сенатор-республиканец Кевин Крамер. «Не дольше недели», — был согласен сенатор-демократ Крис Мерфи (обоих цитирует The Hill).
Для признания Трампа виновным необходимо, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов, то есть 67 из 100. У республиканцев и демократов сейчас в палате равенство — по 50 сенаторов, так что для утверждения обвинения демократам нужны голоса как минимум 17 оппонентов.
Что привело ко второму импичменту
6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где располагается конгресс США и где конгрессмены должны были утвердить результаты ноябрьских президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В ходе столкновений манифестантов с полицией погибли пять человек. Идти к Капитолию и поддержать конгрессменов, выступающих против признания результатов выборов, в этот день на митинге призвал сам Трамп. Именно поэтому ему вменяется подстрекательство к мятежу.
Какие аргументы выдвинула команда Трампа
Адвокаты Трампа по этому делу — Шон и Кастор-младший — вместе раньше не работали, кто из них ведущий юрист — тоже непонятно, пишет The New York Times. Интересы Трампа должна была представлять команда во главе с Бутчем Бауэрсом, но он и клиент разошлись при выборе стратегии защиты (Трамп настаивал, что команда должна сфокусироваться на том, что «выборы были украдены»).
2 февраля команда Трампа предоставила его комментарии по этому делу, в которых обвинение было названо неконституционным. Обвинение не может быть предъявлено, говорится в документе, так как Трамп больше не является президентом, а Конституцией предусмотрено обвинение только человека, фактически занимающего этот пост. То, что Трамп больше не является президентом, делает невозможным и его отстранение.
При этом в истории США были случаи рассмотрения обвинения в отношении должностного лица уже после того, как фигурант расследования ушел в отставку. В частности, в 1876 году военного министра Уильяма Белнапа подвергли импичменту в день, когда он подал в отставку. Процесс в сенате прошел уже после его ухода с поста. Белнап в итоге был оправдан, но в политику больше не возвращался.
Трамп также считает, что сенат не может решать, имеет ли он право, будучи сейчас частным лицом, занимать впоследствии какой-либо государственный пост. Его команда полагает, что обвинение в подстрекательстве к мятежу несостоятельно, потому что нарушает фундаментальное право — право на свободу слова. Именно этим правом, гарантированным первой поправкой к Конституции, Трамп и воспользовался, когда выразил свое сомнение в честности выборов, говорится в представленном защитой комментарии.
Адвокаты 45-го президента также не согласны с решением назначить председателем на процесс демократа Лихи. Это ставит вопрос о беспристрастности процесса, указано в комментарии.
Четкое разделение в отношении к процессу импичмента среди американцев фиксируют все исследования общественного мнения. Согласно последнему опросу Gallup, 89% демократов считают, что Трампа надо признать виновным, тогда как 88% республиканцев — против этого. В целом, 52% респондентов Gallup высказались в пользу осуждения, 45% — против.