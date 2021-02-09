В США начнется рассмотрение исторического импичмента Трампа

В Вашингтоне стартует первый в истории повторный импичмент президента США. Хотя Дональд Трамп уже перестал быть главой государства, обвинения, предъявленные ему палатой представителей, не сняты. Его защита с ними не согласна

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Во вторник, 9 февраля, в сенате конгресса США начнется историческое рассмотрение второго импичмента Дональда Трампа. По закону импичмент (обвинение) предъявляется палатой представителей конгресса, и она вынесла свое решение 13 января. За выдвижение обвинения по единственной статье — подстрекательство к мятежу — проголосовали 232 конгрессмена, против — 197. В сенат обвинение было направлено две недели назад. Теперь сенаторы должны решить, виновен 45-й президент США или нет, а также может ли он в будущем занимать государственные посты.

Трамп уже заявил, что принимать участие в процессе не будет. Его будут представлять два адвоката — Дэвид Шон и Брюс Л. Кастор-младший. В офисе Трампа отмечали: Шон и Кастор согласны с тем, что этот импичмент неконституционен.

Как будет проходить процесс

Процедура рассмотрения обвинения пока не утверждена. Известно, однако, что председательствовать на процессе будет сенатор-демократ от Вермонта Патрик Лихи. Год назад, во время первого импичмента Трампа, председателем был глава Верховного суда Джон Робертс, что объяснялось тем, что Трамп тогда был главой государства. Но поскольку 20 января этого года он покинул Белый дом, председательствующим назначен Лихи. Общий порядок рассмотрения обвинения сенаторы утвердят в начале слушаний.