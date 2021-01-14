«Процедуры имеют значение»

«Мы столкнулись с врагами Конституции. Мы знаем, что мы столкнулись с мятежом, который нарушил неприкосновенность Капитолия [здание конгресса] и предпринял попытку отвергнуть результаты волеизъявления американцев. И мы знаем, что президент США спровоцировал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей страны. Он должен уйти»
Глава большинства в палате представителей Стени Хойер:
«Я работал при Рональде Рейгане, Джордже Буше-младшем и Джордже Буше-старшем. Я уважаю этих президентов, они беспокоились о нашей стране и соблюдали принципы. Этого нельзя сказать о нынешнем президенте, и поэтому он должен быть смещен. У нас есть возможность это сделать. У нас мало времени? Что же, совершить правильный поступок никогда не поздно»
Член палаты представителей от Республиканской партии Лиз Чейни
«Если президент Соединенных Штатов провоцирует толпу, то, на мой взгляд, это подпадает под определение тяжкого преступления и деяния. [...] Я руководствовалась совсем не политическими мотивами. Просто это один из тех моментов, когда избранные официальные лица должны действовать без оглядки на политику»
Конгрессмен-республиканец Адам Кинзинджер
«Момент, когда я поддержал импичмент на голосовании, произвел на меня отрезвляющий эффект. Я шел по коридорам Капитолия, символа нашей демократии, и вспоминал о жестоком восстании, которое произошло на прошлой неделе. Этот голос дался мне непросто, но я сделал это с уверенностью»
Что ответили противники импичмента
Республиканцы, которые выступают против импичмента, приводят два аргумента. Во-первых, значительная часть представителей партии считает, что эта мера только подогреет противоречия в американском в обществе. Вместо этого лидеры республиканцев в палате представителей предложили создать комитет по расследованию случившегося во время атаки на Капитолий, которую они сочли актом терроризма. Во-вторых, некоторые республиканцы считают претензии Трампа к проведению выборов главы государства в ноябре прошлого года обоснованными.
Конгрессмен-республиканец Родни Дэвис
«Процедуры имеют значение. Скоропостижный импичмент без расследования случившегося [при атаке на Капитолий] или без соблюдения всех подобающих процедур [...] не достигает ровным счетом ничего. Во время, когда политические противоречия достигли рекордного уровня, импичмент только посеет еще больше розни между людьми и приведет к эскалации насилия. Вопреки словам ведущих политиков-демократов президент Трамп не потеряет свой пост вследствие этого процесса [импичмента]. Цель демократов — запретить ему избираться на государственные должности в дальнейшем, но такая задача не является безотлагательной»
Республиканец-конгрессмен Джим Джордан
«Они могут выступать против результатов в Алабаме в 2017-м году [демократы хотели опротестовать итоги выборов в штате из-за предполагаемого вмешательства России], но говорят нам, что мы не можем высказывать сомнения по поводу результатов [выборов] в Пенсильвании в 2021 году? [...] Американцы устали от двойных стандартов, порядком устали. Демократы выражали протесты в отношении результатов выборов в большем количестве штатов в 2017 году, чем республиканцы на прошлой неделе. Но в итоге виноватыми считают нас»