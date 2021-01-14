«Процедуры имеют значение»

Палата представителей США вынесла второй импичмент президенту Дональду Трампу за три года. Чем оправдали свое решение демократы и что на это ответили республиканцы — в обзоре РБК

Фото: Leah Millis / Reuters

Как оппоненты Трампа оправдали импичмент

В ночь с 13 на 14 января по московскому времени в палате представителей прошло голосование об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу. Резолюция о признании Трампа виновным в подстрекательстве набрала 232 голоса. Против выступили 197 членов нижней палаты. Поддержали резолюцию об импичменте десять республиканцев. В их числе дочь бывшего вице-президента Дика Чейни Лиз Чейни, а также давние критики Трампа Питер Мейер и Адам Кинзинджер. Оппоненты считают, что отказ Трампа признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание Капитолия 6 января, а поэтому он должен покинуть свой пост. Действия Трампа, по их мнению, нарушают третий раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает лицу, участвовавшему в восстании или мятеже, занимать какой-либо пост, что и является основанием для импичмента, указано в резолюции.

После палаты представителей обвинения против президента будет рассматривать сенат. Именно сенаторы примут решение о возможной виновности Трампа. В ходе первой процедуры импичмента год назад он был оправдан.