Процесс импичмента Трампа решили приостановить на Шаббат

Сенат США решил приостановить слушания по импичменту бывшего президента Дональда Трампа с вечера пятницы, 12 февраля, до вечера субботы,13-го. Таким образом, сенаторы выполнили просьбу адвоката Трампа, соблюдающего Шаббат. Об этом заявил пресс-секретарь лидера демократов в Сенате Чака Шумера Джастин Гудман, сообщает Reuters

Газета The New York Times ранее написала, что один из адвокатов бывшего американского лидера по делу об импичменте Дэвид Шон направил письма Шумеру, лидеру республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу и сенатору Патрику Лихи - председателю на процессе импичмента, в которых проинформировал, что соблюдает Шаббат и не может работать в субботу. Он попросил приостановить слушания в пятницу вечером до воскресенья.

«Мы с уважением относимся к этой просьбе и, конечно же, удовлетворим ее», – заявил Гудман.

В середине января палата представителей поддержала импичмент Трампа. Поводом стало нападение сторонников бывшего главы государства на здание парламента — Капитолий. Бывший американский лидер обвиняется в подстрекательстве к мятежу. В конце того же месяца палата представителей передала в сенат резолюцию об импичменте.