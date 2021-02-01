Трамп нанял новых адвокатов для защиты на процедуре импичмента

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп выбрал двух адвокатов, которые возглавят его команду юристов на процессе по делу об импичменте в сенате. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление офиса Трампа.

Интересы экс-президента будут представлять адвокаты Дэвид Шон и Брюс Л. Кастор-младший. В офисе бывшего главы государства отметили, что Шон уже работал с Трампом и другими советниками над подготовкой к предстоящему судебному разбирательству.

«Шен и Кастор согласны с тем, что этот импичмент неконституционен», — говорится в сообщении штаба.

Ранее Reuters и CNN сообщили, что команду Трампа покинули несколько адвокатов, в том числе Бутч Бауэрс и Дебора Барбери, которые должны были стать его главными защитниками по делу об импичменте. Из команды бывшего главы государства также ушли юристы Джонни Гассер, Грег Харрис и Джош Ховард.