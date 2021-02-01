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Трамп нанял новых адвокатов для защиты на процедуре импичмента

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп выбрал двух адвокатов, которые возглавят его команду юристов на процессе по делу об импичменте в сенате. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление офиса Трампа.

Интересы экс-президента будут представлять адвокаты Дэвид Шон и Брюс Л. Кастор-младший. В офисе бывшего главы государства отметили, что Шон уже работал с Трампом и другими советниками над подготовкой к предстоящему судебному разбирательству.

«Шен и Кастор согласны с тем, что этот импичмент неконституционен», — говорится в сообщении штаба.

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Ранее Reuters и CNN сообщили, что команду Трампа покинули несколько адвокатов, в том числе Бутч Бауэрс и Дебора Барбери, которые должны были стать его главными защитниками по делу об импичменте. Из команды бывшего главы государства также ушли юристы Джонни Гассер, Грег Харрис и Джош Ховард.

По информации CNN, причиной стали разногласия по поводу стратегии защиты Трампа. Экс-президент настаивал, чтобы адвокаты выстраивали свои аргументы на основании заявлений о фальсификациях на прошедших в ноябре выборах. Сами же юристы собирались строить защиту на самом факте незаконности импичмента после того, как Трамп покинул пост президента.

Палата представителей конгресса США объявила импичмент Трампу 13 января. Поводом стали беспорядки в Вашингтоне в начале января. Тогда сторонники бывшего главы государства взяли штурмом здание Капитолия, в результате погибли пять человек. Демократы посчитали, что Трамп подстрекал граждан к беспорядкам.

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Сенатор-демократ Чак Шумер говорил, что слушания об импичменте начнутся в верхней палате конгресса после 8 февраля. По мнению президента США Джо Байдена, импичмент Трампу не завершится успехом, так как в сенате не найдется достаточно голосов, чтобы его утвердить.

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