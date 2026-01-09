 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Трамп раскрыл детали задержания пятого танкера с венесуэльской нефтью

Трамп: танкер в Карибском море задержан в сотрудничестве с властями Венесуэлы
Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Пятый нефтяной танкер с венесуэльской нефтью был задержан американскими властями в сотрудничестве с новым руководством Венесуэлы. Об этом президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Сегодня Соединенные Штаты в координации с временными властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения», — говорится в сообщении.

По его словам, сейчас танкер возвращается в Венесуэлу, а нефть будет продана в рамках «великой энергетической сделки», которая была специально для этого разработана.

Южное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило факт захвата нефтяного танкера Olina. Оно указало, что военные высадились с борта эсминца Gerald R. Ford и задержали танкер «без происшествий». Захват танкера произошел в акватории Карибского моря возле острова Тринидад (Республика Тринидад и Тобаго), писало агентство Reuters.

Валерия Доброва
Дональд Трамп США Венесуэла танкеры нефть
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
