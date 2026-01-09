 Перейти к основному контенту
NYT узнала о массовом «побеге» танкеров из вод Венесуэлы от США

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Группе из 16 танкеров удалось вырваться из морской блокады США вокруг Венесуэлы благодаря согласованной попытке прорыва. Американцы смогли задержать только один из них. Некоторые танкеры из этой группы перешли под флаг России
Фото: Norlys Perez / Reuters
Фото: Norlys Perez / Reuters

Военный корабль США преследует несколько попавших под санкции нефтяных танкеров, которые в нарушение американской морской блокады вышли из вод вблизи Венесуэлы в Атлантический океан, сообщает The New York Times. Издание сделало такие выводы на основе анализа спутниковых снимков и разговора с неназванным американским военным.

«Большинство этих судов гружены нефтью, они находятся в сотнях миль от суши и, по‑видимому, направляются на восток, к Африке и Европе», — пишет издание.

Танкеры, предположительно, предприняли согласованную попытку обойти блокаду на прошлых выходных, массово покинув венесуэльские воды. Из 16 участвовавших судов только одно — M Sophia — было остановлено американскими силами в Карибском море.

Из оставшихся 15 танкеров четыре были замечены, когда шли на Восток в Атлантическом океане, по меньшей мере в 400 милях от суши. Вторая группа из пяти судов была обнаружена при движении через Карибский бассейн.

На спутниковые снимки попал также американский эсминец, идущий курсом к танкерам, направляющимся через Атлантику. Один танкер снова появился у побережья Колумбии, а местонахождение остальных пяти судов пока неизвестно.

Как минимум один из груженных нефтью танкеров, Veronica, на этой неделе сменил название на Galileo и флаг на российский, утверждает издание.

Reuters узнал о захвате пятого танкера из-за венесуэльской нефти
Политика
Фото:Norlys Perez / Reuters

Массовый выход судов был просчитанным риском, направленным на то, чтобы перегрузить систему контроля США, пояснил изданию Дэвид Танненбаум, бывший сотрудник по соблюдению санкций в Минфине США.

«Этот одновременный побег всех этих судов — ставка на то, что у американских сил нет ни юридических полномочий, ни возможностей остановить их всех сразу», — пояснил собеседник издания.

NYT идентифицировала еще три танкера, которые уже в пути перешли под российский флаг.

Уже после публикации NYT Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщил, что военно-морские силы США «находятся в процессе захвата» танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго.

Это уже пятый подобный перехват судна за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом венесуэльской нефти.

Два первых перехвата танкеров произошли в декабре, после того как президент США Дональд Трамп объявил о введении полной блокады санкционированных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть.

7 января силы США захватили два танкера: Marinera (бывший Bella‑1), шедший под российским флагом, и танкер M Sophia, который ранее ходил под панамским флагом, но к моменту операции США его статус был «сомнительным».

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Венесуэла эмбарго США танкеры теневой флот Россия
