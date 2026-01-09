Медведев усомнился в адекватности защиты танкера Marinera флагом России

По словам Медведева, танкер попал под «временный флаг» России, так как искал защиты от «американских незаконных санкций» при угрозе захвата. Но вот способ этой защиты замглавы Совбеза назвал «не вполне адекватным»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Первые дни 2026 года запомнились тремя главными событиями, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его оценке, год начался «бурно».

Первым событием Медведев назвал захват и похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными. «Это хамство и мерзость, или, выражаясь красиво, вселенская катастрофа в сфере международных отношений», — написал Медведев.

Вторым событием он назвал подготовку новых санкций против России, о которых объявил президент США Дональд Трамп и которые он «надеется не использовать».

«Тут все ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы», — отметил зампред Совбеза.

Третьим пунктом Медведев поставил захват танкера Marinera под российским флагом в Северной Атлантике. По его словам, танкер попал под «временный флаг» России, потому что искал защиты от «американских незаконных санкций» при угрозе захвата.

«Но вот способ был выбран не вполне адекватный. Да, то, что произошло, — явное нарушение Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 г. Но стоит напомнить, что США не ратифицировали ее. В этом контексте выдача временного разрешения на флаг нашей страны судну, которое, пусть и незаконно, но преследует наш основной геополитический противник, находящийся в нестабильном состоянии, — шаг с предсказуемыми последствиями», — говорится в посте.

Танкер Marinera был задержан 7 января в Северной Атлантике береговой охраной США за «нарушение режима американских санкций». Изначально он ходил под панамским флагом и назывался Bella 1. Судно пыталось подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Дональдом Трампом в декабре. После того как корабль ушел от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Судно с таким названием, которое находится под санкциями Минфина США, появилось в российском реестре.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что задержанный танкер вывесил российский флаг, чтобы обойти американские санкции. «Это был фальшивый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим», — сказал Вэнс.

В МИД России пояснили, что обвинения в плавании «под ложным флагом» несостоятельны, поскольку 24 декабря 2025 года танкер законно получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России, о чем были проинформированы американские власти, в том числе на официальном уровне. Россия не только не давала согласия на преследование судна, которое продолжалось несколько недель, но и выражала официальный протест. Захват танкера в МИДе назвали грубейшим нарушением «основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства» и существенным ущемлением «законных прав и интересов судовладельца».

Президент США Дональд Трамп заявил, что танкер сопровождали и охраняли российские военные корабли, однако они решили «не связываться» с американцами и ушли. «Знаете, мы перехватили российское грузовое судно, которое туда добралось. <...> Ну, у них там были российские корабли, которые его охраняли. Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть», — сказал Трамп. Он уточнил, что танкер сопровождали подводная лодка и эсминец.

О том, что навстречу танкеру Москва направила подводную лодку и другие военные суда, сообщила ранее со ссылкой на американского чиновника газета The Wall Street Journal. Москва официально не подтверждала эту информацию.