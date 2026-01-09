Иранский лидер Хаменеи обратится к нации на фоне массовых протестов

Али Хаменеи (Фото: Iranian Supreme Leader's Office / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи анонсировал на 9 января обращение к нации с речью о «террористических действиях» в стране на фоне массовых протестов, сообщило иранское государственное телевидение, передает Reuters.

Накануне, 8 января, в стране произошло общенациональное отключение интернета. Иранские власти регулярно ограничивают или полностью отключают доступ к интернету, когда ожидают крупные протесты или другие потенциально дестабилизирующие события.

По данным агентства Human Rights Activists News Agency на 8 января, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 42 протестующих и восемь сотрудников службы безопасности, еще более 2,2 тыс. человек были задержаны.

Акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку. Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих. «Некоторые погибли из-за проблем с контролем толпы. Мы очень внимательно следим за ситуацией», — написал он.