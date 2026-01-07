WSJ сообщила об отправке подлодки к танкеру с российским флагом

За судном Marinera следят самолеты с военной базы в Великобритании

Фото: Hakon Rimmereid / Reuters

Навстречу танкеру, который сменил панамский флаг на российский, Москва направила подводную лодку и другие военные суда, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Официальных сообщений из Москвы на этот счет пока не поступало. РБК направил запрос в Минобороны России.

Британская Times, в свою очередь, сообщила, что в сторону танкера с аэродрома в Великобритании вылетали американский разведывательный самолет P-8, а также два истребителя королевских ВВС.

Танкер Bella 1 изначально ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Дональдом Трампом в декабре. После того как корабль стал уходить от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Судно с таким названием, которое находится под санкциями Минфина США, появилось в российском реестре.

В МИД России заявили, что танкер осуществляет плавание под государственным флагом и в полном соответствии с нормами международного морского права.

Накануне собеседники CBS News сообщили, что США планировали операцию по перехвату танкера и высадке на нем морских пехотинцев, однако окончательного решения по этому поводу принято не было.