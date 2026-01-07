 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атака на танкеры⁠,
0

WSJ сообщила об отправке подлодки к танкеру с российским флагом

Сюжет
Атака на танкеры
За судном Marinera следят самолеты с военной базы в Великобритании
Фото: Hakon Rimmereid / Reuters
Фото: Hakon Rimmereid / Reuters

Навстречу танкеру, который сменил панамский флаг на российский, Москва направила подводную лодку и другие военные суда, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Официальных сообщений из Москвы на этот счет пока не поступало. РБК направил запрос в Минобороны России.

Британская Times, в свою очередь, сообщила, что в сторону танкера с аэродрома в Великобритании вылетали американский разведывательный самолет P-8, а также два истребителя королевских ВВС.

Танкер Bella 1 изначально ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Дональдом Трампом в декабре. После того как корабль стал уходить от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Судно с таким названием, которое находится под санкциями Минфина США, появилось в российском реестре.

В МИД России заявили, что танкер осуществляет плавание под государственным флагом и в полном соответствии с нормами международного морского права.

Накануне собеседники CBS News сообщили, что США планировали операцию по перехвату танкера и высадке на нем морских пехотинцев, однако окончательного решения по этому поводу принято не было.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
При участии
Виктория Хабарова
танкер Венесуэла
Материалы по теме
CNN узнал об обсуждении в Пентагоне захвата танкера с российским флагом
Политика
Венесуэлу «в темном режиме» покинули подсанкционные нефтетанкеры
Политика
NYT узнала о просьбе России к США насчет шедшего в Венесуэлу танкера
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Новый спрос и реформа отрасли: что ждет электроэнергетику в 2026 годуПодписка на РБК, 12:05
WSJ сообщила об отправке подлодки к танкеру с российским флагом Политика, 11:45
Житель Белгородской области погиб при взрыве украинского дрона Политика, 11:44
Кучеров набрал два очка и продлил результативную серию в НХЛ Спорт, 11:44
Зеленский приехал на Кипр Политика, 11:27
Работы меньше, требований больше: чего ждать от найма в IT в 2026 годуПодписка на РБК, 11:21
Politico узнало, какие пункты США вырезали из декларации по Украине Политика, 11:15
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Российский вратарь установил рекорд клуба НХЛ по сухим матчам Спорт, 11:09
Российские руководители признали, что их больше всего мотивирует зарплата Образование, 11:05
Антихаризма: какие ошибки в общении и поведении отталкивают собеседника Образование, 11:03
✍🏻 Сила или балласт: проверьте команду на эффективность. Тест 11:02
Эти автомобили чаще всего угоняли в 2025 году. Антирейтинг страховщиков Авто, 11:00
Смерть соцсетей, «не болтай» и охлаждение к ЗОЖу — тренды 2026 годаПодписка на РБК, 10:59
Силы ПВО сбили беспилотник над Чечней Политика, 10:58