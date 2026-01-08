МИД назвал парижскую декларацию созданием опасной для Европы «оси войны»

МИД: военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться как законные цели

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Подписанная в Париже участниками «коалиции желающих» декларация в поддержку Украины является «крайне далеким от мирного урегулирования» документом. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта», — говорится в комментарии.

По словам Захаровой, стержневым элементом декларации стали планы размещения на территории Украины многонациональных сил, а также создание там иностранных военных баз.

«В этой связи МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы», — предупредил МИД.

Российская армия будет рассматривать такие объекты как законные цели для атаки.

Захарова напомнила, что завершение конфликта возможно после устранения его первопричин. По ее словам, цели военной операции будут достигнуты «либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции»

«Новые милитаристские декларации т.н. коалиции желающих и киевского режима формируют в их лице настоящую «ось войны», — говорится в заявлении. Планы участников «оси» становятся более опасными для самой Европы, уточнила Захарова.

В Париже 6 января 2026 года было подписано два разных документа. Первый — совместная декларация всей «коалиции желающих», в которой страны‑участники договорились о гарантиях безопасности для Украины и об участии в механизме мониторинга прекращения огня. В ней зафиксированы общие принципы: участие в коалиции, поддержка Украины, участие механизме контроля перемирия по руководством США и возможной многонациональной миссии после прекращения огня. Кроме того, лидеры Украины, Франции и Великобритании Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер по итогам заседания подписали отдельную трехстороннюю декларацию. В ней прописано, что Великобритания и Франция готовы направить войска на украинскую территорию после заключения мира и создавать там «военные хабы», обучать ВСУ и строить защищенные объекты.

Москва неоднократно выступала категорически против любых сценариев урегулирования, которые предусматривают размещение на Украине войск с участием стран НАТО.