WSJ узнала о беспокойстве США из-за китайских подлодок в Арктике

В США связали китайские подводные экспедиции в Арктике с угрозой своему влиянию на Крайнем Севере. По мнению собеседников WSJ, Пекин собирает данные для флота, строит ледоколы и может получить подводные технологии от России

Представители органов национальной безопасности США рассматривают китайские подводные экспедиции в Арктике как растущую угрозу со стороны Китая на Крайнем Севере, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Исследовательские и военные суда Китая, сообщило Министерство внутренней безопасности США в ноябре, действуют в арктических водах Аляски «беспрецедентно активно». «Китайцы проявляют все большую агрессивность», — заявил генерал американских ВВС Алексус Гринкевич.

Главная цель Китая, по словам главы индо-тихоокеанского командования США адмирала Самуэля Папаро, — положить конец «американскому подводному господству». Он считает, что в достижении этой цели Китаю может помочь Россия, которая обладает необходимыми технологиями.

США и их союзники ожидают, что Пекин сможет отправить вооруженные подводные лодки к Северному полюсу в течение нескольких лет — Китай уже располагает надводными кораблями военного назначения в Арктике, а также расширяет свой флот ледоколов, говорится в материале.

Так, американские аналитики утверждают, что данные, собранные Китаем в ходе погружений в Арктике к северу от Аляски и Гренландии, предназначены не только для изучения изменения климата, но и для обучения китайского военно-морского флота. «Китай стремится занять лидирующие позиции в морской и климатической науке, потому что понимание океана и климата служит важнейшим фактором успеха в военно-морских операциях, особенно в противолодочной борьбе», — сказал военно-морской стратег Хантер Стайрс.

В 2015 году Китай обновил свой закон о национальной безопасности, включив в него защиту национальных интересов в полярных регионах. В 2023-м Reuters со ссылкой на спутниковые снимки писал, что Пекин возобновил строительство своей пятой исследовательской станции за Южным полярным кругом, которое было приостановлено в 2018 году.

Западные чиновники не исключали, что освоение Китаем арктических морских маршрутов может дать ценные данные о природных ресурсах и значительно сократить время в пути для коммерческих судов. Так, летом Китай отправил грузовое судно в польский порт Гданьск, обойдя Северный полюс; маршрут получился вдвое быстрее, чем по Суэцкому каналу. Пекин рассматривает будущие морские пути через Крайний Север как кратчайшие для мировой торговли, так называемый Полярный Шелковый путь. Речь идет в том числе о расширении трансарктических грузоперевозок с Россией, импорте сжиженного природного газа, отмечает WSJ.

В 2024 году в Пентагоне назвали сотрудничество России и Китая по Арктике поводом насторожиться для США. Речь шла о военной, исследовательской и научной деятельности. Президент Владимир Путин говорил, что этот регион приоритетный и имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики России. В Кремле также подчеркивали, что сотрудничество России и КНР в Арктике не направлено против третьих стран.