В пригородах Воронежа сбили дроны
Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в двух пригородах Воронежа, сообщил глава региона Александр Гусев.
Повреждены два частных дома, никто не пострадал, написал он.
В области с 20:40 мск объявлена опасность атаки дронов.
По данным Минобороны, минувшей ночью над Россией были сбиты 15 украинских БПЛА: в Краснодарском крае, Белгородской и Брянской областях.
С начала года в Воронежской области несколько раз сообщали об атаках БПЛА. Например, несколько дронов было обнаружено и подавлено над Воронежем 4 января. На следующий день регион вновь подвергся атаке, после этого власти сообщили, что Нововоронежская АЭС (находится на берегу реки Дон в 45 км к югу от Воронежа) работает штатно.
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