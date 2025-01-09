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Военная операция на Украине ,  
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В пригородах Воронежа сбили дроны

Сюжет
Военная операция на Украине
Повреждены два частных дома, пострадавших нет
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в двух пригородах Воронежа, сообщил глава региона Александр Гусев.

Повреждены два частных дома, никто не пострадал, написал он.

В области с 20:40 мск объявлена опасность атаки дронов.

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По данным Минобороны, минувшей ночью над Россией были сбиты 15 украинских БПЛА: в Краснодарском крае, Белгородской и Брянской областях.

С начала года в Воронежской области несколько раз сообщали об атаках БПЛА. Например, несколько дронов было обнаружено и подавлено над Воронежем 4 января. На следующий день регион вновь подвергся атаке, после этого власти сообщили, что Нововоронежская АЭС (находится на берегу реки Дон в 45 км к югу от Воронежа) работает штатно.

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Теги
Воронеж Воронежская область Александр Гусев беспилотники дроны
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