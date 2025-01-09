Хинштейн не подтвердил данные об ударе БПЛА по птицефабрике "Куриное царство"

Власти не подтвердили удар дроном по «Куриному царству» в Курской области

Александр Хинштейн (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

В Курской области загорелись корпуса птицефабрики АО «Куриное царство». Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, есть один пострадавший — 40-летний сотрудник предприятий. Его с ожогами рук экстренно доставляют в областную клиническую больницу.

«Распространенная рядом ТГ-каналов информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ — пока подтверждения не находит», — написал Хинштейн. Он указал, что пока «наиболее вероятная версия» — возгорание электропроводки.

Сейчас пожарные заняты тушением огня, которым удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики. «Для тушения привлекаются дополнительные силы и средства МЧС», — написал Хинштейн.

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