Над Краснодарским краем уничтожили девять беспилотников
За ночь девять беспилотников сбили над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны.
Еще пять уничтожили над Белгородской областью, один — над Брянской.
В Краснодарском крае украинские силы пытались атаковать дронами гражданские объекты, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Он рассказал, что в результате падения обломков дрона в станице Петровской Славянского района в частном доме были повреждены подводящий газопровод, кровля и выбиты окна. Никто не пострадал.
Вечером 8 января дроны сбили над Белгородом и Белгородским районом, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде в результате падения обломков одного из сбитых дронов в многоквартирном доме была пробита кровля и поврежден потолок в одной квартире. Обломки еще одного беспилотника упали в селе Крутой Лог Белгородского района. Опасность атаки дронов в регионе действовала всю ночь, ее сняли около 6:30 мск.
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