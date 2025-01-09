Над Краснодарским краем уничтожили девять беспилотников

Фото: Минобороны России

За ночь девять беспилотников сбили над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны.

Еще пять уничтожили над Белгородской областью, один — над Брянской.

В Краснодарском крае украинские силы пытались атаковать дронами гражданские объекты, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Он рассказал, что в результате падения обломков дрона в станице Петровской Славянского района в частном доме были повреждены подводящий газопровод, кровля и выбиты окна. Никто не пострадал.

Вечером 8 января дроны сбили над Белгородом и Белгородским районом, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде в результате падения обломков одного из сбитых дронов в многоквартирном доме была пробита кровля и поврежден потолок в одной квартире. Обломки еще одного беспилотника упали в селе Крутой Лог Белгородского района. Опасность атаки дронов в регионе действовала всю ночь, ее сняли около 6:30 мск.