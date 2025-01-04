Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников
Утром 4 января над территорией Воронежа и его пригородов было обнаружено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы «не менее пяти беспилотных летательных аппаратов» (БПЛА). Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Произошло падение нескольких БПЛА на территорию жилых домов Левобережного района города. В ряде квартир повреждены окна», — написал губернатор.
О том, что в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, Гусев сообщил в своем телеграм-канале в 10:39 мск, а в 11:52 дал отбой. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.
Гусев также предупредил, что приближаться к упавшему на землю беспилотнику или его фрагментам опасно.
По данным Минобороны, утром 4 января (с 8:20 до 11:30 мск) над территорией Воронежской области дежурными средствами ПВО уничтожено пять беспилотников. Еще пять были сбиты в Ленинградской, Псковской и Курской областях. Ранее Минобороны сообщало, что за ночь над территорией России уничтожено 16 дронов — десять в Брянской области, три в Смоленской и по одному в Белгородской, Псковской и Ленинградской областях.
На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия
Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»
В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года
Топ-7 лучших хетчбэков в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов