Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников

Воронеж (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Утром 4 января над территорией Воронежа и его пригородов было обнаружено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы «не менее пяти беспилотных летательных аппаратов» (БПЛА). Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Произошло падение нескольких БПЛА на территорию жилых домов Левобережного района города. В ряде квартир повреждены окна», — написал губернатор.

О том, что в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, Гусев сообщил в своем телеграм-канале в 10:39 мск, а в 11:52 дал отбой. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Гусев также предупредил, что приближаться к упавшему на землю беспилотнику или его фрагментам опасно.

По данным Минобороны, утром 4 января (с 8:20 до 11:30 мск) над территорией Воронежской области дежурными средствами ПВО уничтожено пять беспилотников. Еще пять были сбиты в Ленинградской, Псковской и Курской областях. Ранее Минобороны сообщало, что за ночь над территорией России уничтожено 16 дронов — десять в Брянской области, три в Смоленской и по одному в Белгородской, Псковской и Ленинградской областях.