Нововоронежская АЭС сообщила о штатной работе после данных об атаке дрона
Нововоронежская АЭС работает штатно, сообщила администрация станции в телеграм-канале. Телеграм-канал Shot писал, что беспилотник пытался атаковать станцию около часа ночи, его сбила ПВО.
«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет», — сообщила станция.
В администрации добавили, что радиационный фон на АЭС находится в норме.
Нововоронежская АЭС им. В.А. Сидоренко располагается на берегу реки Дон в 45 км к югу от Воронежа. Она была введена в эксплуатацию в 1964 году. На станции семь энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР), три из которых выведены из эксплуатации.
По данным Минобороны, в ночь на 5 января над Воронежской областью были сбиты два дрона. В регионе с 0:13 по 3:40 мск действовала опасность атаки беспилотников.
Еще 59 дронов силы ПВО ночью уничтожили над Ростовской, Брянской, Белгородской и Орловской областями. В результате атаки на Ростовскую область был ранен семилетний ребенок.
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