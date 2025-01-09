В Белом доме поддержали прекращение Киевом транзита российского газа
США поддерживают прекращение Украиной транзита российского газа в Европу через свою территорию, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова передает «РИА Новости».
Он назвал решение Киева «значительным ударом» по экономическим возможностям России. По словам Кирби, этот шаг «сократит возможности России финансировать» военную операцию на Украине и лишит Москву примерно $6,5 млрд ежегодного дохода от продажи газа.
В Белом доме отметили, что решение Киева остановить транзит отвечает политике Соединенных Штатов по снижению зависимости Европы от российского газа. Кирби заявил, что эта зависимость «неоднократно использовалась как инструмент давления», однако Вашингтон и его союзники смогли снизить «уязвимость» европейских стран. Он подчеркнул, что сейчас около половины импорта газа в Европу обеспечивают США.
31 декабря 2024 года истек пятилетний контракт на поставку российского газа через Украину в Западную и Центральную Европу. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не будет продлевать контракт. Москва также исключила продление действия соглашения, российские власти подчеркивали, что газ может поставляться и по альтернативным маршрутам.
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