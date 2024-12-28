В Белом доме призвали вести переговоры по Украине с согласия Зеленского

Переговоры по урегулированию конфликта России и Украины должны проходить с согласия украинского президента Владимира Зеленского, заявил на брифинге для координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о готовности предоставить площадку для мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом политик сообщил после встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы хотим убедиться, что если и когда дело дойдет до урегулирования путем переговоров, независимо от того, где они будут проводиться, это будет сделано в полном согласии с президентом Зеленским. <...> Он должен сам определить, готов ли он к переговорам», — сказал Кирби.

По его словам, Вашингтон следит за тем, чтобы Зеленский вступил в переговорный процесс «с позиции силы», а Украина при этом была «в центре внимания».

Страны, которые продвигают идею переговоров, должны быть солидарны с украинским народом, добавил Кирби. По мнению координатора по стратегическим коммуникациям, в Москве демонстрируют «нулевой интерес» к мирному урегулированию и позицию российских властей по этому вопросу нельзя воспринимать всерьез.

В середине декабря Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия готова вести диалог по миру на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и реалий на земле. Позднее советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине неизбежны, однако позиция Киева на них должна быть сильной.