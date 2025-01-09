Данию предупредили о серьезности намерений Трампа насчет Гренландии
Советники и союзники избранного президента США Дональда Трампа предупредили датских чиновников о «серьезности его намерений» относительно покупки Гренландии, сообщает CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц Дании.
В Копенгагене тщательно взвешивают, как отреагировать на идею Трампа, чтобы это не привело к разрыву с США, которые являются для королевства близким союзником и членом НАТО. Как отмечает телеканал, хотя Трамп размышлял о покупке Гренландии и во время первого президентского срока, сейчас ситуация «совершенно иная». «Это кажется гораздо более серьезным», — сказал один из собеседников CNN.
Источники телеканала в Копенгагене и Вашингтоне заявили, что не понимают одержимости республиканца приобретением Гренландии, поскольку у США уже есть соглашение об обороне с этой территорией сроком на десять лет, которое позволило значительно нарастить там американское военное присутствие. Однако неназванный представитель Пентагона в беседе с CNN указал, что обеспокоенность относительно Гренландии связана с возможностью достижения ею независимости от Дании: тогда остров может стать более политически нестабильным и «более уязвимым для российского и китайского влияния». Кроме того, неизвестно, останется ли Гренландия в НАТО, если станет независимой.
«Я думаю, что именно отсюда и идет большая часть этих разговоров. Мы осознаем, что происходит некий переход в геополитической ситуации, которого мы не видели уже довольно давно. И люди задают вопросы», — пояснил американский чиновник.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен накануне заявила, что не считает, что Соединенные Штаты используют военную или экономическую мощь, чтобы добиться контроля над Гренландией.
Трамп в декабре заявлял, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Газета The Washington Post связывала притязания избранного президента со «всеобъемлющей миссией» по противостоянию России и Китаю.
Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ подчеркивал, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться». В то же время Эгеде является сторонником независимости острова от Дании.
Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео
Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов