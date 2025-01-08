Блинкен заявил о стремлении Трампа обеспечить Киеву лучшую сделку
Администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена обеспечить Киеву сильную позицию на переговорах по урегулированию конфликта с Россией, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам визита во Францию. Трансляцию вело агентство Reuters.
«Уверен, что приходящая администрация хочет сделать так, чтобы они (Украина. — РБК) договорились о наилучшей возможной сделке», — заявил Блинкен.
Наилучший вариант для Киева — это соглашение, которое включает в себя сдерживающие факторы для Москвы, чтобы Россия не смогла «повторить свои агрессивные действия», уточнил Блинкен.
По словам госсекретаря, администрация нового президента также определит роль США в мирных переговорах Киева и Москвы.
Российский президент Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. «Не знаю, когда мы встретимся. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал он.
Позже республиканец ответил, что будет ждать встречи с Путиным по поводу разрешения конфликта на Украине. Он добавил, что сдержит свои обещания, которые дал во время предвыборной кампании, в том числе касающиеся иностранной политики. По мнению Трампа, украинский президент Владимир Зеленский «хочет мира» и считает, что «пришло время».
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