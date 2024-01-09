Журналист WSJ сообщил о забракованном США плане наступления Украины

Залужный хотел провести контрнаступление с целью изолировать Крым в 2022 году, однако США не поддержали этот план и посоветовали направить силы на Херсон, сообщил журналист WSJ. Москва сочла контрнаступление 2023 года сорванным

Валерий Залужный (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный хотел провести контрнаступление еще в 2022 году, чтобы, продвигаясь к Азовскому морю через Запорожскую область, изолировать Крым, но США не одобрили этот план и рекомендовали ВСУ наметить целью Херсон, сообщил в новой книге «Наши враги исчезнут» международный корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, пишет Business Insider.

В поддержку плана Залужного во время обсуждения с западными партнерами выступал и президент Украины Владимир Зеленский. Киев просил у Вашингтона 90 дополнительных гаубиц и «достаточное количество» артиллерийских боеприпасов, чтобы осуществить задуманное, рассказывает Трофимов.

Однако США в тот момент опасались, что украинские войска не справятся с задачей, а на линии соприкосновения не появится уязвимых мест. Как пишет журналист, с точки зрения Вашингтона, «неудача была вероятна, а ее последствия потенциально катастрофичны».

«Причина, по которой мы рекомендовали им сделать это в Херсоне, заключалась в том, что у них не было подготовленного персонала и снаряжения для отправки на юг», — сказал Трофимову высокопоставленный чиновник Пентагона, участвовавший в этих обсуждениях.

Он добавил, что в США «думали, что, если они (ВСУ. — РБК) откусят больше, чем смогут прожевать, на юге, их разгромят». При этом Залужный не согласился с такой позицией и заявил, что Украина «должна атаковать там, где мы должны, а не там, где мы можем», рассказали журналисту его помощники. Однако, поскольку США контролировали большую часть военной помощи Украине, дискуссия велась недолго. Москва осуждает военную помощь Киеву.

Business Insider отмечает, что часть книги Трофимова, где обсуждаются планы контрнаступления 2022 года, сосредоточена на критике нерешительности западных стран в помощи Украине и предоставлении ей мощного оружия. С критикой согласился эксперт по конфликтам из Института изучения войны Джордж Баррос.

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«Этот неподходящий расчет времени в Вашингтоне исключил некоторые возможности, которыми могли бы воспользоваться украинские силы, если бы западная помощь прибыла вовремя, чтобы подготовить украинские силы к их использованию», — отметил он.

Россия взяла Херсон и большую часть области под контроль в марте 2022 года. В конце сентября Херсонская область наряду с Запорожской, а также ДНР и ЛНР вошла в состав России по итогам референдумов. В ноябре Минобороны России приняло решение отвести войска из города. На тот момент командующий российскими силами в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин объяснил это «непростое решение» стремлением сохранить жизни военнослужащих, а также избежать окружения.

Контрнаступление 2023 года российские власти называли провалившимся. Министр обороны Сергей Шойгу назвал срыв контрнаступления ВСУ главной задачей 2023 года, с которой справились российские военные. По его данным к середине декабря, с начала контрнаступления в июне Украина потеряла 159 тыс. человек. Всего за 2023 год потери Киева, по словам Шойгу, составили свыше 215 тыс. человек убитыми и ранеными и 28 тыс. единиц техники.