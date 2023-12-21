Президент Чехии заявил об отсутствии результатов контрнаступления ВСУ

В ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли людей и технику, но не добились прогресса, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью французской газете Le Monde.

«Контрнаступление не дало ожидаемых результатов. Одна из причин заключается в том, что Украина во время подготовки не получила все необходимое оборудование. <...> На передовой больше нет значительных изменений, есть большие потери в людях и технике, но мало прогресса», — cказал Павел.

Он отметил, что некоторые страны-союзники Украины «неохотно поставляли современное оборудование», а часть вооружения пришла с опозданием — уже тогда, когда ВСУ начали контрнаступление. «Мы должны восхищаться украинцами за то, чего они достигли, что они сделали с ресурсами, которые мы им предоставили», — уверен чешский президент.

По его мнению, Украине лучше сосредоточиться на консолидации линий обороны, а не на продолжении наступательных операций. Так украинцы смогут «сэкономить свои силы в ожидании возобновления этих операций весной», считает Павел.

Чешский президент также подчеркнул, что странам Евросоюза необходимо поддерживать Украину, и «не из любви к украинцам, а для защиты нашего образа жизни». По его словам, победа России на Украине «будет представлять угрозу нашей собственной безопасности». «Чем быстрее мы решим вопрос о финансовой помощи Украине, тем лучше будет для всех нас», — подчеркнул он, комментируя отсутствие соглашения о выделении Киеву финансовой помощи в €50 млрд.

Российские власти осуждают оказание Украине финансовой и военной помощи. В Кремле подчеркивают, что это не помешает достичь целей спецоперации и лишь затянет конфликт.