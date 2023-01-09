Посол Украины заявил о получении Киевом «просроченной» военной техники

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Большая часть получаемой Украиной от западных стран военной техники относительно старая, а у некоторого оборудования прошел срок годности, заявил в интервью Newsweek украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

«У части оборудования просроченный срок годности. Мы шутим, что если хотите его утилизировать, отдайте нам. Мы направим в нужное русло», — сказал он.

Дипломат добавил, что в мирное время никому бы не хотелось говорить в таких выражениях. «А сейчас, почему бы и нет?» — сказал он.

По словам Пристайко, расширение западной военной помощи Украине с включением в нее более современного оружия неизбежно и жизненно важно для «предотвращения замороженного конфликта».

«Давайте скоординируем все это и посмотрим, что из этого получится», – отметил украинский посол.

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