Politico узнало о плане США вооружить Украину «Морскими воробьями»

По данным Politico, украинские военные смогут запускать управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow не с кораблей, а из установки разработанных во времена СССР комплексов «Бук»

Фото: Petty Officer 3rd Class Jesse Sc / Keystone Press Agency / Global Look Press

В рамках очередного пакета вооружений Украина получит от США не только бронемашины Bradley и зенитные комплексы Patriot, о передаче которых уже объявил Белый дом, но и управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей»). Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Politico.

Предназначенные для перехвата воздушных целей ракеты Sea Sparrow были приняты на вооружение в США еще в 1976 году, однако и спустя почти полвека усовершенствованные версии ракет используются ВМС и морской пехотой США, а также флотами других стран. По данным Politico, украинские военные смогут запускать такие ракеты не с кораблей, а с наземных платформ. Источники издания сообщили, что для запуска Sea Sparrow удалось приспособить пусковые установки разработанных во времена СССР комплексов «Бук».

До сих пор в качестве элементов наземной системы ПВО Sea Sparrow использовал только Тайвань, получивший несколько сотен таких ракет в начале 1990-х годов.

Sea Sparrow — разработанная корпорацией Raytheon управляемая ракета класса «корабль — воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Дальность полета ракеты и ее скорость ВМС США не раскрывают, однако, по данным экспертов, новые версии ракеты способны разгоняться до скорости, вчетверо превышающей скорость звука, и поражать самолеты и крылатые ракеты на расстоянии до 50 км.