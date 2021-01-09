Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Российские биатлонисты остались без медалей в 43-й гонке подряд Спорт, 17:48 Тела 7 человек нашли после пожара в частном доме в Тюменской области Общество, 17:39 В США арестовали похитителя кафедры Пелоси из Капитолия Политика, 17:26 Прервалась победная серия Большунова на этапах «Тур де Ски» Спорт, 17:22 Футболист «Динамо» отверг обвинения в симуляции в матче с «Тамбовом» Спорт, 16:48 Умер один из создателей советской атомной бомбы академик Халатников Общество, 16:31 От римских терм до сложной хирургии: медицинский туризм в Швейцарии Партнерский материал, 16:27 Художник Валентин Сидоров умер от коронавируса Общество, 16:15 Заболевшего COVID-19 Олега Басилашвили выписали из больницы Общество, 16:11 Биатлонистка сборной России показала свой лучший результат в сезоне Спорт, 16:01 На борту потерпевшего крушение индонезийского самолета не было россиян Общество, 15:47 Как интерактивный шоурум заменил обычные магазины РБК и МегаФон, 15:38 Власти заявили о поддержке малого бизнеса на ₽600 млрд Экономика, 15:35 Вице-президент ISU заявил о невозможности переноса ЧМ в Россию Спорт, 15:22
Политика ,  
0 

В США арестовали похитителя кафедры Пелоси из Капитолия

Житель Флориды Адам Джонсон помещен в тюрьму в округе Пинеллас на основании ордера, выписанного федеральными властями
Адам Джонсон
Адам Джонсон (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В США арестовали 36-летнего жителя Флориды Адама Джонсона, который был замечен среди тех, кто 6 января ворвался в здание Капитолия. Именно Джонсон, по словам его знакомых, был запечатлен на сделанной внутри здания конгресса США фотографии несущим кафедру председателя палаты представителей Нэнси Пелоси.

О задержании Джонсона и взятии его под стражу сообщила флоридская телекомпания WTSP. По данным компании, Джонсон помещен в тюрьму в округе Пинеллас (Флорида) на основании ордера, выписанного федеральными властями.

Об аресте Джонсона на основании ордера, выданного федеральным маршалом, сообщил со ссылкой на данные управления шерифа округа Пинеллас и телеканал WFLA. По его данным, Джонсон был зарегистрирован в качестве избирателя на президентских выборах 2020 года во флоридском округе Мэнати, при этом он не обозначил свою партийную принадлежность. До этого Джонсон голосовал на выборах президента только в 2004 году.

В США задержали закинувшего ноги на стол Пелоси протестующего
Политика
Ричард Барнетт

Ранее в США был задержан еще один «обидчик» Пелоси — Ричард Барнетт из Арканзаса. Он позировал фотографам в кресле спикера палаты представителей с ногами, закинутыми на ее стол.

Беспорядки в Вашингтоне произошли 6 января. В тот день конгресс США должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которому президентские выборы выиграл кандидат от демократов Джо Байден. Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выборы прошли с многочисленными нарушениями, а победителем стал он.

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
Фотогалерея 


6 января сторонники Трампа устроили многотысячный митинг. Они прорвали полицейское оцепление и штурмовали Капитолий. После этого вице-президента Майка Пенса и Пелоси эвакуировали из здания.

Протестующих силовики разгоняли с помощью слезоточивого газа, дубинок и огнестрельного оружия. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе офицер полиции.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
Автор
Евгений Калюков
США Капитолий беспорядки
Материалы по теме
В США задержали закинувшего ноги на стол Пелоси протестующего
Политика
Пелоси назвала действия Трампа «подарком Путину»
Политика
Задержанную у Капитолия русскоговорящую женщину отпустили из-под стражи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter