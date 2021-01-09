В США арестовали похитителя кафедры Пелоси из Капитолия

Житель Флориды Адам Джонсон помещен в тюрьму в округе Пинеллас на основании ордера, выписанного федеральными властями

Адам Джонсон (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В США арестовали 36-летнего жителя Флориды Адама Джонсона, который был замечен среди тех, кто 6 января ворвался в здание Капитолия. Именно Джонсон, по словам его знакомых, был запечатлен на сделанной внутри здания конгресса США фотографии несущим кафедру председателя палаты представителей Нэнси Пелоси.

О задержании Джонсона и взятии его под стражу сообщила флоридская телекомпания WTSP. По данным компании, Джонсон помещен в тюрьму в округе Пинеллас (Флорида) на основании ордера, выписанного федеральными властями.

Об аресте Джонсона на основании ордера, выданного федеральным маршалом, сообщил со ссылкой на данные управления шерифа округа Пинеллас и телеканал WFLA. По его данным, Джонсон был зарегистрирован в качестве избирателя на президентских выборах 2020 года во флоридском округе Мэнати, при этом он не обозначил свою партийную принадлежность. До этого Джонсон голосовал на выборах президента только в 2004 году.

Ранее в США был задержан еще один «обидчик» Пелоси — Ричард Барнетт из Арканзаса. Он позировал фотографам в кресле спикера палаты представителей с ногами, закинутыми на ее стол.