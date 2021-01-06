Вице-президента и спикера палаты представителей эвакуировали из Капитолия

Из-за прорыва сторонников Трампа в здание конгресса Майка Пенса и Нэнси Пелоси эвакуировали и вывезли в безопасное место. Здание конгресса частично под контролем протестующих

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После того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание конгресса, служба безопасности эвакуировала вице-президента Майка Пенса, который должен был председательствовать на заседании по подведению итогов выборов, сообщает NBC. Также с Капитолийского холма эвакуировали спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, передает Reuters.

Политиков доставили в «безопасное место», сообщает агентство.

Заседания Сената и Палаты представителей, на которых должны были быть формально утверждены итоги выборов в США, прерваны. В зал заседаний Сената ворвались протестующие, полиция применила слезоточивый газ. На фотографиях, которые в своей трансляции публикует CNN, видно, что вооруженная охрана Капитолия готова начать стрельбу.