В США задержали закинувшего ноги на стол Пелоси протестующего

Мужчина позировал в кресле Пелоси во время штурма Капитолия. Он закинул ноги на стол спикера палаты представителей, забрал с ее стола конверт, а взамен оставил четвертак и «неприятную записку». Мужчине уже предъявили ряд обвинений

Ричард Барнетт (Фото: Washington County Sheriff's Office via AP)

В США задержали протестующего, который во время беспорядков в Капитолии позировал для фото в кресле спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, закинув ноги на ее стол. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Мужчина заявил, что взял со стола конверт, но не украл его, а «оставил четвертак», потому что он «не вор». По словам демонстранта, он также оставил Пелоси «неприятную записку».

По информации NBC News, задержанным оказался 60-летний Ричард Барнетт из штата Арканзас. Ему уже предъявлены обвинения как минимум по трем пунктам: умышленное проникновение, проникновение с применением насилия и хулиганство на территории Капитолия, а также кража государственной собственности.

По данным газеты The Washington Post, Барнетт — сторонник действующего президента США Дональда Трампа. Как пишет издание, он неоднократно публиковал и делал репост записей о том, что выборы главы государства прошли незаконно, а также утверждал, что есть «горы доказательств» мошенничества на них.