Иран пригрозил пересмотреть сотрудничество с ООН по ядерному оружию

Тегеран может пересмотреть свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае, если Соединенные Штаты решат выйти из ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президент страны Али Акбар Салехи, передает Reuters.

«Если Соединенные Штаты не выполнят свое обязательство в отношении СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — РБК), Исламская Республика Иран примет решения, которые могут повлиять на ее нынешнее сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии», — пригрозил Салехи.

При этом представитель иранского МИДа Бахрам Касеми заявил, что страна готова к любому решению Вашингтона по сделке.

Совместный всеобъемлющий план действий подписали Иран, Россия, США, Германия, Франция, Великобритания и Китай в 2015 году. План ограничивает ядерную программу Ирана взамен на отмену санкций со стороны Евросоюза и ООН.

6 января госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Соединенные Штаты примут специальный закон, который внесет изменения в соглашение по так называемой ядерной сделке с Ираном или же примут решение о выходе из него в течение недели. Решение будет принято 13 января. В свою очередь, Тегеран отмечал, что выход США будет означать провал всего режима​ нераспространения ядерного оружия.