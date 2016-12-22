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В Кремле предсказали новые «вылазки» боевиков после атаки дронов в Сирии
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В Кремле предсказали новые «вылазки» боевиков после атаки дронов в Сирии
Война в Сирии, 11:55
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В Кремле предсказали новые «вылазки» боевиков после атаки дронов в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что у остающихся в Сирии российских военных достаточно возможностей для отражения новых атак
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Принимая решение о выводе части российской военной группировки из Сирии, президент России Владимир Путин отдавал себе отчет, что «вылазки террористов не остановятся в одночасье», заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, не показала ли недавняя атака беспилотников на российские военные объекты преждевременность вывода войск, Песков заверил, что у оставшихся в Сирии военных достаточно возможностей для отражения таких атак.

«Тот контингент и военная инфраструктура, которые остаются в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению, будут продолжаться. И это лишний раз подчеркивает необходимость интенсификации усилий и в русле политического урегулирования», — пояснил Песков.

Массовая атака беспилотниками на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус была произведена в ночь с 5 на 6 января 2018 года. Из 13 участвовавших в налете дронов семь были уничтожены огнем расчетов ПВО, в то время как управление остальными перехватили российские специалисты из подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Три из этих дронов удалось посадить на землю невредимыми.

Минобороны предупредило об угрозе атак дронов боевиков в любой стране
Общество

После изучения захваченных дронов Минобороны сообщило, что при их создании и вооружении использовались недоступные простым боевикам технологии.

«Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российской оборонное ведомство предупредило, что благодаря помощи из-за рубежа боевики получили возможность наносить удары с больших расстояний, что может быть использовано для совершения терактов «в любой стране».

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в атаке беспилотников на российские военные объекты в Сирии прослеживается работа спецслужб США.

«Это отработка новых технологий, которые могут быть переданы [в террористические ячейки] в разных странах. В Сирии такие дроны можно сбить, там находится соответствующее вооружение. Но в городских условиях, когда есть большое скопление людей, это почти невозможно», — заявил Клинцевич, выразив возмущение цинизмом, с которым действуют западные спецслужбы.

В Совфеде увидели в атаке дронов на российскую базу работу спецслужб США
Политика

Представитель военного ведомства США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй назвал атаку дронов «поводом для беспокойства», отметив в то же время, что использованные устройства «могут быть легко приобретены на открытом рынке».

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков.
Теги: Сирия , Дмитрий Песков
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