В Кремле предсказали новые «вылазки» боевиков после атаки дронов в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что у остающихся в Сирии российских военных достаточно возможностей для отражения новых атак

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Принимая решение о выводе части российской военной группировки из Сирии, президент России Владимир Путин отдавал себе отчет, что «вылазки террористов не остановятся в одночасье», заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, не показала ли недавняя атака беспилотников на российские военные объекты преждевременность вывода войск, Песков заверил, что у оставшихся в Сирии военных достаточно возможностей для отражения таких атак.

«Тот контингент и военная инфраструктура, которые остаются в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению, будут продолжаться. И это лишний раз подчеркивает необходимость интенсификации усилий и в русле политического урегулирования», — пояснил Песков.

Массовая атака беспилотниками на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус была произведена в ночь с 5 на 6 января 2018 года. Из 13 участвовавших в налете дронов семь были уничтожены огнем расчетов ПВО, в то время как управление остальными перехватили российские специалисты из подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Три из этих дронов удалось посадить на землю невредимыми.

После изучения захваченных дронов Минобороны сообщило, что при их создании и вооружении использовались недоступные простым боевикам технологии.

«Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российской оборонное ведомство предупредило, что благодаря помощи из-за рубежа боевики получили возможность наносить удары с больших расстояний, что может быть использовано для совершения терактов «в любой стране».

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в атаке беспилотников на российские военные объекты в Сирии прослеживается работа спецслужб США.

«Это отработка новых технологий, которые могут быть переданы [в террористические ячейки] в разных странах. В Сирии такие дроны можно сбить, там находится соответствующее вооружение. Но в городских условиях, когда есть большое скопление людей, это почти невозможно», — заявил Клинцевич, выразив возмущение цинизмом, с которым действуют западные спецслужбы.

Представитель военного ведомства США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй назвал атаку дронов «поводом для беспокойства», отметив в то же время, что использованные устройства «могут быть легко приобретены на открытом рынке».