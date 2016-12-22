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Мэрия решила снизить преступность в Москве с помощью сноса пятиэтажек
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Мэрия решила снизить преступность в Москве с помощью сноса пятиэтажек
Реновация Москвы, 09:31
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Мэрия решила снизить преступность в Москве с помощью сноса пятиэтажек
Московские власти планируют снизить уровень преступности, расселив районы с преимущественно пятиэтажной застройкой, которые признали самыми криминальными
Фото: Олег Яковлев / РБК

Московские власти решили снизить уровень преступности в столице с помощью программы реновации, рассказали РБК два источника в мэрии. Пятиэтажные районы лидировали по числу совершаемых преступлений, что стало одной из причин запуска программы, утверждают в столичном правительстве.

В середине 2016 года в мэрии обнаружили, что в большинстве пятиэтажек невозможно провести программу капремонта. Чиновники начали искать варианты, что делать с этими домами, утверждает источник в мэрии. Власти проанализировали криминогенную карту Москвы и выяснили, что «пятиэтажки перекрывают весь город по криминалу», то есть по количеству преступлений, совершаемых их жителями, по низкому социальному статусу жильцов и так далее. Дело в том, что в хрущевках недорогое жилье, а следовательно, выше доля жителей «низкого социального статуса», в том числе алкоголиков, говорит чиновник.

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Если переселить жителей в новые большие дома и благоустроенные районы, то это «разбавит среду», и уровень правонарушений снизится, считают в мэрии. «Если в доме 300 квартир и в 200 из них живут люди с низким социальным статусом, то они подавляют всех остальных. А если в доме живут 3 тыс. человек, а с низким социальным статусом — 200, то они начинают вести себя по-другому», — говорит источник.

Кроме того, к ухудшению криминогенной ситуации приводит плохое освещение улиц в районах. Низкая освещенность входит в пятерку главных причин преступности в районе, заключил столичный чиновник.

Анализ криминогенной ситуации в районах действительно стал одной из причин, по которой было принято решение о запуске программы реновации, подтвердил РБК еще один источник в мэрии.

По данным прокуратуры Москвы, с января по май 2016 года, на момент анализа мэрией криминогенной обстановки, в столице было совершено 78,4 тыс. преступлений. На первом месте (по данным о предварительно расследованных преступлениях) находился Восточный округ — там было зарегистрировано 3216 преступлений. Затем шли Западный (2716 преступлений), Южный (2566) и Центральный округа (2530).

По данным столичной прокуратуры, с января по ноябрь 2017 года в Москве было совершенно 127,4 тыс. преступлений. В 2017 году на первом месте снова оказался ВАО, там было совершено 5231 преступление. На второй строчке — ЦАО (зарегистрировано 4664 преступлений), далее идут Южный и Западный округа (4215 и 3996 преступлений соответственно).

По количеству преступлений, совершенных лицами без постоянного источника дохода, в 2017 году также лидирует Восточный округ. Там было зафиксировано 3575 преступлений, на втором месте ЮВАО — 2751 преступление. Третью позицию занимает Южный округ. Здесь лица без постоянного источника дохода совершили 2674 преступления.

Большинство домов, включенных в программу реновации, расположено в Восточном округе — более 1 тыс. На втором месте — ЮВАО (818 домов) и ЗАО (596 домов).

Всего в программу реновации вошло более 5,1 тыс. домов. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 млн кв. м, в них расположено 350 тыс. квартир и проживают 1 млн человек. В настоящий момент утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находится в проработке.

Авторы: София Сарджвеладзе, Наталья Галимова, Дмитрий Серков.
Теги: Москва , преступность , пятиэтажки , программа реновации
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