Неудачи капремонта и криминал: кто и зачем придумал реновацию в Москве

Главным событием 2017 года в Москве стал запуск программы реновации. Власти решили снести 5 тыс. домов, в основном пятиэтажек. Проект рассчитан на 15 лет и стоит 3 трлн руб. РБК выяснил девять главных фактов о программе реновации

Фото: Олег Яковлев / РБК

1. Мэрия решила снести пятиэтажки после провала программы капремонта в хрущевках

В июле 2015 года в Москве стартовала программа капитального ремонта многоквартирных домов, но во многие дома подрядчики просто не смогли зайти. «Надо поменять стояк, который проходит через пять квартир. Четыре квартиры пускают, а пятая — нет: ее собственники живут где-то далеко, за рубежом. По большому счету мы вообще никуда не смогли зайти», — рассказал РБК источник в мэрии. В некоторых домах 60% жителей отказывались пускать подрядчиков, подтверждает источник, близкий к столичному правительству. Жильцы пятиэтажек, особенно тех, что были построены без подвалов и с зашитыми в стене трубами, не хотели терпеть ремонт и требовали включить их в первую, лужковскую, программу сноса, которая действует с 1999 года.

В середине 2016 года в мэрии поняли, что «вообще ничего не могут сделать», утверждает столичный чиновник. В мэрии рассчитали, каким будет состояние пятиэтажек через десять лет, и поняли, что большинство из них все равно развалится. Власти осознали бессмысленность реконструкции пятиэтажек после начала программы капремонта, подтвердил РБК вице-мэр Москвы по строительству Марат Хуснуллин. «Выяснилось, что тех денег, которые собирают на капремонт этих домов [в 2015–2016 годах — 15 руб. за 1 кв. м, сегодня — 17 руб.], все равно не хватит, чтобы сделать комплексный ремонт. Пришлось бы взносы увеличивать в разы», — утверждает чиновник.

Пятиэтажки стояли первыми в очереди на ремонт, однако выяснилось, что две трети из них невозможно реконструировать, сказал РБК ректор ВШЭ, депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов. Чтобы поменять коммуникации, пришлось бы отселять жильцов, а для труб по современным нормативам устанавливать в квартирах специальные короба, сокращая жилую площадь. По словам Кузьминова, примерно полгода чиновники «напряженно решали, что делать».

Утверждения чиновников, что проводить в пятиэтажках капремонт было невозможно и бессмысленно, справедливы для блочных хрущевок, говорит эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук. «Такие дома действительно были рассчитаны максимум на 50 лет и устарели. Но есть кирпичные, толстостенные дома с надежным фундаментом, которые можно было бы модернизировать», — говорит Федорук.

Вопрос, как поступить с пятиэтажками, поднимался при обсуждении бюджета Москвы на 2017 год, говорит источник, близкий к администрации президента. «Возникла развилка: или ремонтировать дома, или сносить их. Часть из них отремонтировать нормально невозможно. Высока вероятность, что они через несколько лет стали бы аварийными. Но тогда обязательно поднялось бы возмущение, что власти просто «отмыли» деньги на капремонте, на самом деле ничего толком не сделав», — пояснил источник. Вопрос капремонта ветхого жилья, в том числе пятиэтажек, рассматривается при обсуждении бюджета каждый год, подтвердил РБК источник в Мосгордуме.

В марте 2017 года сообщалось, что в Москве отремонтировали в рамках программы капремонта 2 тыс. домов. По данным на середину сентября, в столичных домах заменили 10 тыс. лифтов. «Новая программа капремонта идет очень непросто, тем не менее в прошлом году мы сделали капитальный ремонт жилых домов общей площадью 21 млн кв. м», — заявил Собянин в начале января 2018 года.

2. Власти решили снизить преступность благодаря сносу пятиэтажек

В середине 2016 года московские власти начали анализировать ситуацию с пятиэтажками не только с точки зрения ремонта и «очень быстро» вышли на идею программы реновации, говорит источник РБК в мэрии. Выяснилось, что «пятиэтажки перекрывают весь город по криминалу». Причины в том, что в хрущевках недорогое жилье — следовательно, выше доля жителей «низкого социального статуса», в том числе алкоголиков. Кроме того, застроенные хрущевками районы плохо освещены. Если переселить жителей в большие дома и благоустроенные районы, то это «разбавит среду», утверждают в мэрии.

«Если в доме 300 квартир и в 200 из них живут люди с низким социальным статусом, то они подавляют всех остальных. А если в доме живут 3 тыс. человек, а с низким социальным статусом 200, то они начинают вести себя по-другому», — пояснил чиновник. Такая мотивация к сносу пятиэтажек действительно была у столичных властей, подтвердил РБК еще один источник в мэрии.

3. Решение о сносе принял лично Собянин

Решение запустить новую программу сноса пятиэтажек принял лично Сергей Собянин. Когда проблемы наложились одна на другую, «то мэр сказал, что, может, легче все эти дома снести», говорит один из чиновников мэрии. Инициатива не исходила от федеральных властей, решение не было пролоббировано девелоперами, настаивает другой собеседник РБК в столичном правительстве. «Это чисто городская идея», — подтверждает сотрудник Стройкомплекса.

Идея реновации принадлежит Собянину, заявил РБК федеральный чиновник. «Ее обсуждали давно, но сомневались, стоит ли запускать, потому что программа сложная. Плюс был вопрос, хватит ли на нее денег», — рассказал он. На том, чтобы запускать столь масштабную программу в предвыборный год, настаивал именно мэр Москвы. «Собянин не захотел ждать год с запуском реновации», хотя мог бы «пройти свои выборы» и без этой программы, говорит источник.

4. Собянин убеждал Путина в необходимости снести пятиэтажки

Масштабную программу сноса пятиэтажек Собянин должен был согласовать с Кремлем. Мэр сказал подчиненным, что такой проект «не вытащить» без федерального закона, а для этого нужно «политическое решение», и поехал к президенту. Собянин пересказал Путину большинство своих аргументов в пользу реновации, и они «абсолютно совпали во мнении», рассказал источник РБК в мэрии.

Путин уточнил у Собянина, считали ли в мэрии, сколько будет стоить программа. Тот ответил, что пока подсчеты не начинали, чтобы власти не обвинили в том, что они начали действовать «втихаря». По словам источника в мэрии, с Путиным Собянин предварительно обсудил реновацию за две-четыре недели до того, как программу официально объявили 21 февраля.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Президент обсуждал реновацию с мэром несколько раз, рассказал РБК федеральный чиновник. Путин был согласен, что надо строить новое жилье, что программа «хорошая и правильная». «Решили запускать, потому что поняли, что через десять лет все эти пятиэтажки станут ветхим жильем», — говорит источник. Путину понравилась идея реновации, он «вникал во все вопросы».

О том, что в Москве снесут все оставшиеся пятиэтажки, было официально объявлено 21 февраля на встрече Путина и Собянина. Чуть ранее, 7 февраля, муниципальные депутаты призвали мэра снести хрущевки, 13 февраля за снос выступили депутаты Мосгордумы. Тогда окончательного одобрения от президента еще не было, пояснил источник РБК в мэрии, поэтому в публичной дискуссии оставлялось пространство для маневра. «Мосгордуме было сказано, что есть такая идея, нужно пообсуждать ее, поупражняться», — пояснил чиновник.

5. В Стройкомплексе выступали против

На съезде муниципальных депутатов 7 февраля против новой программы сноса пятиэтажек выступал Хуснуллин. Он заявил, что площадок для стартовых домов нет, первая программа сноса затянулась из-за судов с жителями, 70% расходов на строительство тратится на транспортную инфраструктуру. На заседании в Мосгордуме сотрудники Стройкомплекса также говорили о нехватке ресурсов для новой программы сноса.

«Хуснуллин изначально был против реновации. Он считает, что не получится провести ее так красиво, как мы планируем», — говорит источник РБК в мэрии. По словам сотрудника Стройкомплекса, вице-мэр видел, что лужковская программа сноса заканчивается тяжело. «Хуснуллин не раз говорил, что закончим ее — и слава богу. О том, чтобы продолжать, речи не было. Скорее всего, он был просто поставлен перед фактом, а сейчас перед ним поставили задачу и надо выполнять», — говорит источник. Один из столичных застройщиков рассказал РБК, что на совещании весной Хуснуллин сказал про реновацию буквально следующее: «Да я же здесь умру!»

«Я никогда не выступал против программы реновации. На стадии ее обсуждения я говорил о том, что заявленные параметры требуют «колоссальных ресурсов и неординарных решений», — заявил РБК сам Хуснуллин. Без федерального закона и сокращения процедур по согласованию строительства программа реновации стала бы дороже на сотни миллиардов рублей и заняла бы не менее 30 лет, пояснил чиновник. «Именно этим вопросам и были посвящены все первые ключевые заседания штаба реновации. Именно об этом я и говорил», — заключил Хуснуллин.

6. Массовые протесты стали неожиданностью для властей, причиной бунта чиновники считают неправильный пиар

Программа реновации вызвала самые массовые протесты в Москве за последние годы. Это стало неожиданностью для власти. «Единственное, чего мы не ожидали, — что на входе будет такой негатив», — заметил РБК федеральный чиновник. «Когда возникло недовольство москвичей реновацией и начались митинги, [первый заместитель главы администрации президента] Сергей Кириенко на совещаниях в Кремле говорил, что реновация — это не тема президента и федеральный центр не должен вмешиваться в эту историю», — рассказал источник, близкий к администрации президента.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Массовое недовольство москвичей возникло из-за того, что мэрия неудачно позиционировала реновацию, считают чиновники. «В руководстве города решили, что программа станет подарком для москвичей, которому все будут аплодировать, поэтому надо быстрее идти с этим предложением к федеральным властям», — говорит источник РБК в Стройкомплексе. Нужно было сначала выяснить настроение москвичей, просчитать масштабы программы, а потом уже идти к Путину и публично объявлять о реновации.

Москвичей запугали количеством сносимых домов, масштабной стройкой и принудительным выселением, вместо того чтобы с самого начала рассказать о конкретных плюсах программы, рассуждает источник в Мосгордуме. Мэрия не объяснила людям, что реновация — это длительный процесс. Многие жители восприняли ситуацию так, что сносить будут все и сразу, говорит источник РБК, близкий к администрации президента. «Нужно было запускать обсуждение программы снизу, а не спускать сверху. Но медийное сопровождение было поручено [заммэра Анастасии] Раковой. Она человек способный, но не про пиар», — считает федеральный чиновник.

Заявленные в самом начале 8 тыс. домов, или 25 млн кв. м, были предварительной оценкой объема жилого фонда, построенного в Москве в 1950–1970 годах, заявил РБК Хуснуллин. «Это был тот максимум, который определял параметры нашей подготовки к старту программы», — утверждает чиновник. Московские власти хотели сначала получить политическую поддержку президента, а потом уже разрабатывать программу, а москвичи испугались насильственного переселения под воздействием информационной кампании, считают в мэрии. «Нас затроллили как помойных котов», — заключил источник РБК в мэрии.

7. Мэрия просила принять закон быстрее

14 марта в Госдуму был внесен законопроект о сносе пятиэтажек — поправки в закон «О статусе столицы», которые наделяли московские власти широчайшими полномочиями. Документ был в основном написан в мэрии, говорит один из столичных чиновников. Московские власти хотели, чтобы поправки быстрее прошли первое чтение — после этого статус документа резко повышается, правительство берет его на контроль, расписывает сроки. Поэтому Собянин говорил Путину, что законопроекту надо «быстрее придать статус первого чтения», чтобы «уйти от бессмысленной потери времени», говорит другой источник в мэрии.

К первому чтению была создана «конструкция» законопроекта, утверждает один из депутатов Госдумы. «При разработке поправок учитывалось мнение жителей, в том числе протестные выступления. К написанию закона подключились все фракции, юристы администрации президента и правительства», — говорит парламентарий. В Госдуме проходили рабочие группы с участием депутатов и представителей мэрии. В нескольких первых заседаниях участвовала Ракова, которая была главным оппонентом изменений законопроекта, говорит еще один источник РБК в нижней палате.

Ко второму чтению документ был переписан. Столичные власти изначально хотели ускорить реализацию программы, сократив многие процедуры, «но позже аппетиты мэрии подрезали», уверяет источник РБК, близкий к администрации президента.

8. Две трети участников протеста были жителями пятиэтажек

14 мая на проспекте Сахарова в Москве прошел митинг против программы реновации, который стал крупнейшей акцией протеста в столице за последние несколько лет. Среди участников митинга на проспекте Сахарова жители пятиэтажек составляли 65%. Таковы результаты исследования лаборатории политических исследований ВШЭ, с которыми ознакомился РБК. Большинство участников митинга назвали себя коренными москвичами (79%) и собственниками жилья (84%). Средний возраст митингующих составил 46 лет, две трети участников акции — женщины. Три четверти противников реновации имели высшее образование, пенсионером был каждый пятый участник митинга. Практически для половины собравшихся (47%) шествие на проспекте Сахарова было первым митингом в их жизни.

После того как в законе прописали различные гарантии для жителей сносимых домов, состав протестных акций изменился, утверждает Ярослав Кузьминов. Количество их участников сократилось, в основном на акции стали выходить оппозиционно настроенные горожане, говорит Кузьминов. «Насколько мне известно, в администрации президента также проводили опросы среди протестного движения, и результаты у них были схожими», — заявил Кузьминов РБК.

Напомним, 27 и 28 мая прошли митинги против реновации численностью 6 тыс. человек. В июне во время принятия закона проходили акции возле Госдумы.

9. Застройщиков попросили откреститься

Сразу два сотрудника столичных девелоперских компаний рассказали РБК, что в ходе рабочих встреч с застройщиками Хуснуллин требовал, чтобы при общении с прессой те с уверенностью заявляли, что никоим образом не заинтересованы в участии в программе реновации. Программа будет полностью государственной, девелоперы не смогут участвовать в ней как частные застройщики, только как подрядчики, заявил РБК вице-мэр. Три крупных застройщика уже отказались от участия в программе, потому что там предполагается невысокая прибыль — «1–2%», утверждает федеральный чиновник.

Опрошенные РБК застройщики заявили, что им пока не известно, на каких условиях они смогут присоединиться к реновации. Однако это не мешает девелоперам готовиться к ней. В концерне «Крост» заявили, что готовы нарастить мощности в два раза, чтобы строить до 300 тыс. кв. м жилья ежегодно. ДСК-1 проектирует дома специально под реновацию, говорил гендиректор Дмитрий Капырин. В группе ПИК заявили, что могут увеличить производство современных панелей до 1,5 млн кв. м в год. В целом около 70% новых домов, построенных по программе реновации, будут монолитными, а 30% — панельными, обещал ранее Хуснуллин. При этом использоваться будут только панели модернизированных домостроительных комбинатов. Такие, в частности, есть у ПИК Сергея Гордеева, отмечал заммэра. РБК еще в марте сообщал, что именно компания Гордеева может стать основным застройщиком по программе реновации.

Программа реновации была утверждена 1 августа. Она рассчитана на 15 лет. В программу вошло более 5,1 тыс. домов, в которых проживает 1 млн человек.