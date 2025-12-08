 Перейти к основному контенту
В Нидерландах суд оставил под арестом активы оператора «Турецкого потока»

Суд в Амстердаме арестовал активы оператора «Турецкого потока» South Stream Transport. Иск подал украинский «ДТЭК Крымэнерго», который добивается получения денег за национализированные активы в Крыму
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Суд в Амстердаме арестовал активы нидерландской «дочки» «Газпрома» и оператора «Турецкого потока» South Stream Transport (SST) B.V. Об этом сообщается на сайте судебной инстанции.

Этого потребовала украинская энергокомпания «ДТЭК Крымэнерго» богатейшего бизнесмена Украины Рината Ахметова (по версии Forbes, с состоянием $7,9 млрд). Суд еще в июле наложил арест на средства и активы SST в ABN Amro Bank NV.

Иск был рассмотрен в рамках более глобального арбитражного спора, в результате которого в 2023 году постановили, что Россия должна выплатить «Крымэнерго» $207,8 млн плюс $10,7 млн расходов за национализацию активов в Крыму.

В начале 2024 года Россия инициировала процесс в Окружном суде Гааги по отмене этого арбитражного решения, а в октябре — в Высоком суде Лондона. Вторая инстанция согласилась приостановить исполнение гаагского вердикта.

В своем новом иске от 2025 года украинская компания утверждает, что SST может быть «отождествлена с Россией», а значит, ее имущество подлежит изъятию.

SST в свою очередь оспорил решение об аресте своих активов, настаивая на своей независимости и требуя приостановить действия до окончательного решения по основному разбирательству. Суд на заседании 1 октября согласился, что упрощенное производство не подходит для решения таких вопросов, но оставил арест активов в силе, подчеркнув, что «Крымэнерго» обязалась не приступать к принудительному взысканию до вердикта по основному спору.

Бывший санаторий Ахметова в Крыму перешел государству
Бизнес
Фото:Санаторно-курортного комплекса «Ай-Даниль»

В 2015 году после присоединения Крыма к России активы ДТЭК «Крымэнерго» были национализированы из-за череды отключений электроэнергии, поставляемой с Украины жителям полуострова. Ахмедову принадлежали 57,49% ее акций. В 2023-м президент Владимир Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» в собственность республики «в целях дальнейшего развития электросетевого комплекса».

В том же году власти Крыма объявили о включении в список «национализируемого» еще ряд имущества Ахмедова. В пользу государства перешли Новокраматорский машиностроительный завод, Центральный горно-обогатительный комбинат, включая пансионат «Горняк», харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера».

В апреле 2025-го бывший санаторий Ахметова в Крыму также перешел России. Это комплекс «Ай-Даниль» в Ялте, рыночная стоимость которого может достигать 10 млрд руб.

В прошлом году Минюст России признал Ахметова членом экстремистской организации.

