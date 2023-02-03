Власти Крыма национализировали 500 объектов имущества у иностранцев

Власти Крыма национализировали в республике объекты из числа «имущества иностранных граждан и государств», недружественно настроенных к России. Всего в список вошло порядка 500 объектов, включая заводы, банки и другое

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Депутаты Государственного совета Республики Крым национализировали на полуострове порядка 500 объектов из числа «имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия». Об этом сообщил глава госсовета региона Владимир Константинов в телеграм-канале. Соответствующее постановление опубликовано на сайте крымского госсовета.

«На заочном голосовании депутаты Государственного совета Республики Крым приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия», — говорится в сообщении. По словам Константинова, всего в перечень включено 500 объектов, которые относятся к предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.

Из постановления следует, что власти Крыма национализируют имущество компании «Транспорт логистик» на территории республики, которой владеет Игорь Коломойский, и компании «Энвил» его дочери Анжелики Коломойской. Также будут приватизированы Новокраматорский машиностроительный завод, Центральный горно-обогатительный комбинат, включая пансионат «Горняк», харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера». Они принадлежат миллиардеру Ринату Ахметову.

Под национализацию попадает также имущество 12 украинских кредитных организаций, включая банк «Форум», Укрсиббанк, Имэксбанк, Пиреус Банк МКБ, АБ «Экспресс-банк» и другие, которые расположены на территории Республики Крым.

Константинов заявил о планах приватизировать имущество 1 февраля. Глава госсовета Крыма уточнял, что предприятия не закроют, прекратится лишь деятельность учредителей.