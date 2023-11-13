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Путин поручил передать «Крымэнерго» в собственность Крыма
Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» в собственность Крыма
Президент Владимир Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» в собственность республики, следует из указа главы государства.
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