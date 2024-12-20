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Военная операция на Украине ,  
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Минюст внес богатейшего человека Украины в экстремистский перечень

Минюст признал бизнесмена Рината Ахметова членом экстремистского объединения
Сюжет
Военная операция на Украине
Ахметов ранее неоднократно выступал в поддержку ВСУ, а «Коммерсантъ» писал, что в России против него расследуется дело о содействии террористической деятельности. Минюст признал его и еще семь человек пособниками экстремистов
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов (Фото: Thomas Koehler / imago stock&people / Photothek / Global Look Press)

Украинский бизнесмен, глава «Метинвеста» и ДТЭКа Ринат Ахметов (богатейший человек Украины по версии Forbes с состоянием $4 млрд) признан членом экстремистского объединения, следует из данных Минюста России.

Ахметов упоминается в перечне под номером 117: «объединение, членом которого является в том числе Ахметов Ринат Леонидович, родившийся 21 сентября 1966 года в городе Донецке, на основании решения Ленинского районного суда города Курска от 2 ноября 2023 года и определения Ленинского районного суда города Курска от 5 августа 2024 года».

Соответствующее дело касалось национализации кондитерской фабрики украинской «Конти» в Курске и трех связанных с ней компаний. Стоимость активов предприятия, по подсчетам надзора, составляет не менее 10 млрд руб., а выручка — более 15 млрд руб.

Иск Генпрокуратуры был подан к десяти физлицам, восемь из которых имеют иностранное гражданство (полные имена ответчиков пресс-служба судов не называла, однако все они также включены в список пособников экстремистов). Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал экстремистской деятельность восьми ответчиков.

«Коммерсантъ» узнал об аресте активов Рината Ахметова в России
Бизнес
Ринат Ахметов

Сам Ахметов ранее неоднократно выступал в поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ), а Business Insider писала, что компании бизнесмена занимаются изготовлением дополнительной защиты для танков.

«Коммерсантъ» еще в прошлом году сообщал, что активы Ахметова в России арестовали в рамках уголовного дела о финансировании украинской армии. Как писала газета, дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК расследуется с сентября 2020 года Главным следственным управлением СК.

По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (в нее входит в том числе горно-металлургическая группа «Метинвест»), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, финансировали украинскую армию, а также батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), в том числе за счет средств, поступавших из России.

По данным издания, речь идет о десятках миллионов рублей. Деньги перечислялись с расчетного счета московского ООО «Метинвест Евразия» — сбытовой структуры «Метинвеста» — в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого является Ахметов.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Ринат Ахметов богатейшие бизнесмены Украина Военная операция на Украине
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