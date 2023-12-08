Песков назвал спонтанным решение Путина объявить об участии в выборах

Де-факто можно говорить о начале избирательной кампании Путина, но для выдвижения ему нужно выполнить определенные формальности, говорит Песков. В середине декабря, как ожидается, президент примет участие в съезде «Единой России»

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Объявление президента Владимира Путина о намерении участвовать в выборах на церемонии награждения Героев России по случаю празднования Дня Героев Отечества не было заготовкой и являлось абсолютно спонтанным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

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Путин 8 декабря заявил, что будет выдвигаться на новый срок. Объявление было сделано в конце церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, по окончании которой глава государства должен был пригласить награжденных на традиционный бокал шампанского, рассказал Песков. К нему обратился присутствовавший на мероприятии спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога (его сын Владимир Жога в 2016–2022 годах возглавлял батальон «Спарта» и погиб под Волновахой в первые дни военной операции). Путин пригласил его подойти.

По словам Пескова, там также присутствовали мать Героя России Андрея Ковтуна, начальник управления госфонда «Защитники отечества» Мария Костюк, мать героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, герои Труда – главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко и замгендиректор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, а также шахтер из Забайкалья, двое сержантов и один старший сержант. «И вот эта группа, собственно… Кто-то из них говорил, кто-то не говорил, но смысл сказанного сводился к предложению Путину выставить свою кандидатуру в связи с тем, что Совет Федерации объявил выборы в нашей стране президентские», – сказал Песков.

По его словам, они аргументировали, почему считают, что глава государства должен баллотироваться. «Ему задали вопрос, и он на него ответил. Да, это абсолютно спонтанное [решение]. С другой стороны, он реагировал на обращение людей героических. Поэтому да, это была реакция на обращение людей», — отметил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о начале предвыборной кампании Путина, пресс-секретарь президента сказал, что де-факто об этом можно говорить. «Если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться», — уточнил Песков.

Он добавил, что Путину предстоит зарегистрироваться кандидатом, выполнить необходимые формальности и после этого уже он станет кандидатом в президенты.

Путин, как ожидается, также примет участие в съезде партии «Единая Россия», который состоится 17 декабря, сказал Песков. В прошлый раз, в 2018 году, глава государства участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца, однако партия поддержала его выдвижение. Глава государства не уточнял, пойдет ли на выборы самовыдвиженцем в 2024 году.

Путин побеждал на выборах президента четыре раза. В 2000 году, будучи исполняющим обязанности главы государства, он набрал 51,95%, в 2004 году — 71,31%, в 2012 году — 63,6%, в 2018-м — 76,69%. В 2020-м одобренные поправки в Конституцию позволили Путину в третий раз подряд идти на выборы.

В конце ноября РБК писал о семинаре для вице-губернаторов и глав региональных избиркомов, на котором чиновники Кремля сообщали об ориентире для выборов: показатели явки назывались как «70% плюс», рассказывали источники РБК.