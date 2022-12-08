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Политика ,  
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Bloomberg узнал о планах Турции добиться от России скидки на газ в 25%

Bloomberg: Турции рассчитывает добиться от России скидки на газ в 25%
Турция попросит у России скидку в размере четверти от стоимости поставляемого газа, либо, если Москва откажет, Анкара будет просить отсрочку в платежах до 2024 года, узнало агентство
«Газпром» GAZP ₽163,08 -0,38% Купить
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Турция проведет переговоры с российской делегацией в Анкаре на этой неделе, чтобы добиться скидки в более чем 25% к цене на газ, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

Собеседники агентства пояснили, что Анкара рассчитывает добиться скидки на платежи в 2023 году и на часть газа, поставленного в 2022 году — в этом случае скидка будет применена ретроспективно. Если же добиться скидки не удастся, то Турция будет просить Россию об отсрочке платежей за газ до 2024 года.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

В прошлом году Россия обеспечила почти половину турецкого импорта газа, который составляет 59 млрд кубометров в год.

О том, что Турция намерена просить Россию о скидке на газ, стало известно еще в октябре, об этом сообщил глава Минфина республики Нуреддин Небати. 

Материал дополняется.

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Срок
Ваш доход
0
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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