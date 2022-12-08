Bloomberg узнал о планах Турции добиться от России скидки на газ в 25%
Турция проведет переговоры с российской делегацией в Анкаре на этой неделе, чтобы добиться скидки в более чем 25% к цене на газ, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.
Собеседники агентства пояснили, что Анкара рассчитывает добиться скидки на платежи в 2023 году и на часть газа, поставленного в 2022 году — в этом случае скидка будет применена ретроспективно. Если же добиться скидки не удастся, то Турция будет просить Россию об отсрочке платежей за газ до 2024 года.
РБК направил запрос представителю «Газпрома».
В прошлом году Россия обеспечила почти половину турецкого импорта газа, который составляет 59 млрд кубометров в год.
О том, что Турция намерена просить Россию о скидке на газ, стало известно еще в октябре, об этом сообщил глава Минфина республики Нуреддин Небати.
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