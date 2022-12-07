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Кремль назвал внутренней проблемой Германии аресты «граждан Рейха»
Аресты более 20 человек в Германии, которых местная прокуратура связала с деятельностью сторонников праворадикальной группы «Граждане рейха», являются внутренней проблемой ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. В числе задержанных — одна гражданка России.
«Скорее, это внутренняя проблема ФРГ. Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи не идет», — сказал Песков.
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