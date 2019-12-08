Шойгу заявил о деградирующих с каждым годом отношениях с НАТО

Сотрудничество России с НАТО остановлено, несмотря на готовность Москвы продолжать его. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По словам министра, «каких-то пять лет назад» у Москвы было активное сотрудничество с военным блоком в Брюсселе, у России был представитель в Североатлантическом альянсе, но сейчас ситуация поменялась. «К сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует», — заявил он.

«Наши партнеры, ведомые, естественно, США, выходят из все большего и большего количества соглашений, и пространство безопасности становится все уже и уже», — заявил Шойгу.

Министр напомнил, что Москва предлагала сотрудничество с международной коалицией по борьбе с терроризмом в Сирии. Однако, по его словам, стороны смогли договориться только о недопущении инцидентов между российской авиацией и авиацией коалиции, возглавляемой Вашингтоном.

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