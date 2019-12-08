Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
Киев предупредил о «послевкусии разочарования» после саммита в Париже Политика, 15:15 Еще один губернатор сделал 31 декабря выходным днем Общество, 15:01 Шойгу заявил о деградирующих с каждым годом отношениях с НАТО Политика, 14:43 Как перестать накапливать хлам РБК и Huawei, 14:27 МВД заявило об отсутствии планов покупать роботов-полицейских Общество, 14:23 Больше 8 тыс. человек остались без тепла в Иваново Общество, 13:51 Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти Общество, 13:41 Военные испытали двери командного пункта на переносимость ядерного взрыва Общество, 13:38 Усманов назвал дискриминацией нейтральный статус для России в спорте Спорт, 13:28 Путин поздравил Алису Фрейндлих с 85-летием Общество, 13:24 Сбежать из российской зимы: все о стильном кроссовере Haval F7X РБК Стиль и Haval, 13:23 Президент Ирана представил бюджет «противодействия санкциям» Политика, 13:15 Появилось видео пожара гостиницы в Одинцово Общество, 12:56 Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве Общество, 12:50
Политика ,  
0 
Шойгу заявил о деградирующих с каждым годом отношениях с НАТО

Сотрудничество России с НАТО остановлено, несмотря на готовность Москвы продолжать его. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По словам министра, «каких-то пять лет назад» у Москвы было активное сотрудничество с военным блоком в Брюсселе, у России был представитель в Североатлантическом альянсе, но сейчас ситуация поменялась. «К сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует», — заявил он.

«Наши партнеры, ведомые, естественно, США, выходят из все большего и большего количества соглашений, и пространство безопасности становится все уже и уже», — заявил Шойгу.

Министр напомнил, что Москва предлагала сотрудничество с международной коалицией по борьбе с терроризмом в Сирии. Однако, по его словам, стороны смогли договориться только о недопущении инцидентов между российской авиацией и авиацией коалиции, возглавляемой Вашингтоном.

Материал дополняется

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Шойгу
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter