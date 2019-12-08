Основанный Кудриным фонд закроет часть программ и сократит сотрудников

Большая часть программ Комитета гражданских инициатив в ближайшие месяцы будет прекращена, сотрудников сократят. Представитель Алексея Кудрина говорит о переформатировании работы и смене повестки гражданского общества

Алексей Кудрин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Поставить на Hold

Большая часть сотрудников основанного главой Счетной палаты Алексеем Кудриным фонда «Диалог» (ранее назывался Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив) в ближайшие два месяца покинет его. Об этом РБК рассказал близкий к фонду источник и подтвердил собеседник в Комитете гражданских инициатив (КГИ). «Диалог» был создан для поддержки инициатив КГИ. Также будет сокращено большинство программ комитета. По словам собеседников РБК, причина — сокращение финансирования от главного спонсора фонда «Норильского никеля».

Сотрудникам фонда уже вручили уведомления о сокращении, говорят источники РБК. Фонд покинут 60–70% сотрудников из нескольких десятков человек, работающих сейчас. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил сотрудникам фонда Кудрин. «Остается человек, который исполняет обязанности директора [Леонид Бурмистров] и ведет чисто бухгалтерские дела, юрист, еще пара человек, и все», — рассказал один из собеседников РБК.

Об уходе из комитета и Общероссийского гражданского форума в частности сообщил РБК член КГИ, экономист Евгений Гонтмахер.

Ни фонд, ни комитет не ликвидируются, уточнили источники. «Но фактически тем самым завершается эпоха КГИ, — сказал один из собеседников РБК. — С несколькими людьми фонд не будет работать, он будет переведен в режим Hold.