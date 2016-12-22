Кудрин рассказал о новом председателе Комитета гражданских инициатив

Новым председателем Комитета гражданских инициатив стал экс-министр экономики и научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин. Об этом написал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter.

«Его роль в развитии гражданского общества в нашей стране неоспорима. Желаю успехов!», — написал Кудрин, добавив, что сам также остается в составе комитета. Ранее Кудрин возглавлял комитет, но покинул пост из-за перехода в Счетную палату. «Свое назначение на пост председателя Счетной Палаты я бы оценил как возможность расширения некоторых идей в новых условиях», — сказал Кудрин на заседании комитета 29 июня, указывается в сообщении на сайте комитета. По его словам, последние изменения он рассматривает как возможность «развивать наработки Комитета на качественно новом уровне».

Комитет был создан в апреле 2012 года в составе некоммерческой организации «Фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив» с целью «определения и реализации наилучшего варианта развития страны». На заседании 29 июня также сообщалось о кадровых изменениях в руководстве «Фонда Кудрина» — его новым руководителем стал Леонид Бурмистров, заняв место Алексей Глаголева, который также перешел на работу в Счетную палату.