Эксперты предложили создать особое ведомство для следствия над силовиками

В России необходимо существенно изменить судебную и правоохранительную систему, считают эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ), созданного по инициативе Алексея Кудрина. Их выводы содержатся в материалах к назначенному на 30 ноября Седьмому форуму, которые предоставили РБК организаторы ОГФ.
Общероссийский гражданский форум — это крупнейшая ежегодная встреча представителей гражданского общества России, говорится на сайте организации. «Участниками форума станут независимые эксперты, лидеры и активисты гражданских объединений, проектов и НКО, известные ученые, журналисты, блогеры, предприниматели из большинства регионов России. По традиции, в Форуме примет участие инициатор его создания в 2013 году Алексей Кудрин.
«Зависимость и проблемы судебной системы приводят к разрушительному правоприменению законодательных норм и нарушению прав граждан со стороны правоохранительной системы, многочисленным пыткам и насилию в полиции и тюрьмах. Состояние тюремной системы не дает шанс на ресоциализацию, а попадающие туда люди — как невиновные, так и осужденные за преступления, но не подлежащие обязательной изоляции — часто пребывают в условиях, унижающих человеческое достоинство, и теряют возможность активной жизни», — констатируют авторы аналитической записки.
Что предлагает ОГФ
- Изменить систему кадрового отбора в правоохранительные органы: сократить руководящие и кадровые «этажи иерархии», «обеспечить приход в полицию на позиции оперативников людей с хорошей юридической подготовкой, на позиции руководителей — людей с опытом работы в адвокатуре и управлении». Руководителей предлагается «призывать» в рамках широкой федеральной кампании.
- Часть подразделений полиции должна стать гражданской: речь, например, о миграционной службе, сотрудниках учебных заведений и ведомственных медцентров.
- Создать муниципальную милицию, сотрудники которой наряду с участковыми и сотрудниками ППС занимались бы патрулированием и охраной порядка, но независимо от «задач, спускаемых из федерального центра». Это помогло бы разгрузить «низовых» полицейских и учесть в работе местные задачи, актуальные для той или иной территории, считают эксперты.
- Начальник муниципальной милиции «должен избираться населением из числа лиц, сдавших федеральный экзамен».
- Добиться «нулевой толерантности к насилию и пыткам со стороны правоохранительных органов» — для этого усилить общественный контроль над закрытыми учреждениями, а также улучшить техническую защиту доказательств. Например, сотрудники ФСИН сейчас должны носить при себе видеорегистратор, однако записи не защищены от уничтожения. По мнению авторов доклада, они должны сохраняться в специальных защищенных базах.
- Создать особое гражданское ведомство, которое занималось бы расследованием преступлений сотрудников силовых структур.
- Для коррупционных преступлений предлагается ввести институт парламентских расследований, наделив парламент правом назначать спецпрокурора, в том числе из гражданской среды.
- Расширить компетенцию суда присяжных, чтобы они могли слушать, например, дела о массовых беспорядках, «предпринимательские» дела, связанные с возможной приостановкой крупных предприятий, и прочие дела, где есть существенный публичный интерес. В отборе профессиональных судей должно быть исключено участие правоохранительных органов, а председатели региональных судов должны ротироваться.