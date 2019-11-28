Эксперты предложили создать особое ведомство для следствия над силовиками

Эксперты Общероссийского гражданского форума предложили меры для обеспечения верховенства права: ввести муниципальную милицию, создать ведомство для расследования преступлений полицейских и институт парламентских расследований

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России необходимо существенно изменить судебную и правоохранительную систему, считают эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ), созданного по инициативе Алексея Кудрина. Их выводы содержатся в материалах к назначенному на 30 ноября Седьмому форуму, которые предоставили РБК организаторы ОГФ.

Общероссийский гражданский форум — это крупнейшая ежегодная встреча представителей гражданского общества России, говорится на сайте организации. «Участниками форума станут независимые эксперты, лидеры и активисты гражданских объединений, проектов и НКО, известные ученые, журналисты, блогеры, предприниматели из большинства регионов России. По традиции, в Форуме примет участие инициатор его создания в 2013 году Алексей Кудрин.

«Зависимость и проблемы судебной системы приводят к разрушительному правоприменению законодательных норм и нарушению прав граждан со стороны правоохранительной системы, многочисленным пыткам и насилию в полиции и тюрьмах. Состояние тюремной системы не дает шанс на ресоциализацию, а попадающие туда люди — как невиновные, так и осужденные за преступления, но не подлежащие обязательной изоляции — часто пребывают в условиях, унижающих человеческое достоинство, и теряют возможность активной жизни», — констатируют авторы аналитической записки.

Что предлагает ОГФ