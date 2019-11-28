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Эксперты предложили создать особое ведомство для следствия над силовиками
Эксперты Общероссийского гражданского форума предложили меры для обеспечения верховенства права: ввести муниципальную милицию, создать ведомство для расследования преступлений полицейских и институт парламентских расследований
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России необходимо существенно изменить судебную и правоохранительную систему, считают эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ), созданного по инициативе Алексея Кудрина. Их выводы содержатся в материалах к назначенному на 30 ноября Седьмому форуму, которые предоставили РБК организаторы ОГФ.

Общероссийский гражданский форум — это крупнейшая ежегодная встреча представителей гражданского общества России, говорится на сайте организации. «Участниками форума станут независимые эксперты, лидеры и активисты гражданских объединений, проектов и НКО, известные ученые, журналисты, блогеры, предприниматели из большинства регионов России. По традиции, в Форуме примет участие инициатор его создания в 2013 году Алексей Кудрин.

«Зависимость и проблемы судебной системы приводят к разрушительному правоприменению законодательных норм и нарушению прав граждан со стороны правоохранительной системы, многочисленным пыткам и насилию в полиции и тюрьмах. Состояние тюремной системы не дает шанс на ресоциализацию, а попадающие туда люди — как невиновные, так и осужденные за преступления, но не подлежащие обязательной изоляции — часто пребывают в условиях, унижающих человеческое достоинство, и теряют возможность активной жизни», — констатируют авторы аналитической записки.

Что предлагает ОГФ

  • Изменить систему кадрового отбора в правоохранительные органы: сократить руководящие и кадровые «этажи иерархии», «обеспечить приход в полицию на позиции оперативников людей с хорошей юридической подготовкой, на позиции руководителей — людей с опытом работы в адвокатуре и управлении». Руководителей предлагается «призывать» в рамках широкой федеральной кампании.
  • Часть подразделений полиции должна стать гражданской: речь, например, о миграционной службе, сотрудниках учебных заведений и ведомственных медцентров.
  • Создать муниципальную милицию, сотрудники которой наряду с участковыми и сотрудниками ППС занимались бы патрулированием и охраной порядка, но независимо от «задач, спускаемых из федерального центра». Это помогло бы разгрузить «низовых» полицейских и учесть в работе местные задачи, актуальные для той или иной территории, считают эксперты.
  • Начальник муниципальной милиции «должен избираться населением из числа лиц, сдавших федеральный экзамен».
  • Добиться «нулевой толерантности к насилию и пыткам со стороны правоохранительных органов» — для этого усилить общественный контроль над закрытыми учреждениями, а также улучшить техническую защиту доказательств. Например, сотрудники ФСИН сейчас должны носить при себе видеорегистратор, однако записи не защищены от уничтожения. По мнению авторов доклада, они должны сохраняться в специальных защищенных базах.
  • Создать особое гражданское ведомство, которое занималось бы расследованием преступлений сотрудников силовых структур.
  • Для коррупционных преступлений предлагается ввести институт парламентских расследований, наделив парламент правом назначать спецпрокурора, в том числе из гражданской среды.
  • Расширить компетенцию суда присяжных, чтобы они могли слушать, например, дела о массовых беспорядках, «предпринимательские» дела, связанные с возможной приостановкой крупных предприятий, и прочие дела, где есть существенный публичный интерес. В отборе профессиональных судей должно быть исключено участие правоохранительных органов, а председатели региональных судов должны ротироваться.

На проблемы права в России указывает, по мнению экспертов, разница в доле оправдательных приговоров, выносимых присяжными (17%) и профессиональными судьями (0,17%): «Это говорит о том, что стандарты доказывания вины в уголовном процессе настолько низкие, что как только профессионального судью сменяет коллегия присяжных, никак не связанных с юридической корпорацией, следствие не в состоянии убедительно доказать вину подозреваемого», — убеждены эксперты. В ОГФ констатируют «пассивную роль судов» и «избыточную репрессивность» правоохранительных органов.

Доклад будет представлен на ноябрьском Общероссийском гражданском форуме. Ранее Центр перспективных управленческих решений (ЦПУР) представил доклад к форуму о модернизации системы российских тюрем. Федеральная служба исполнения наказаний должна быть преобразована из милитаризованного ведомства в гражданское. Чтобы пенитенциарная система выполняла свои задачи по сдерживанию и искоренению преступности, необходимо реформировать уголовное законодательство, считают эксперты ЦПУР, в том числе снизить гиперкриминализацию экономики в УК и упразднить лишение свободы для осужденных за хранение наркотиков без сбыта. Также они предложили разрешить заключенным мобильную связь и интернет.

Авторы: Маргарита Алехина, Евгения Кузнецова
Теги: ОГФ, судьи
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