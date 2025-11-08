 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

В Нигерии заявили, что Россия и Китай не спасут страну от удара США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Нигерийский пастор призвал президента страны Тинубу договориться с Трампом о 100-дневной дипломатической отсрочке для борьбы с терроризмом до вмешательства США

Нигерия не сможет положиться на другие страны, если США решат нанести удар, заявил генеральный надзиратель Церкви Бога Искупленного Христианина (RCCG), пастор Энох Адейбойе, передает местная газета Daily Trust.

«Если США предпримут военное вмешательство, такие страны, как Китай, Россия или Великобритания, не придут Нигерии на помощь. Люди гибнут. Теряются жизни невинных людей. Лидеры должны действовать быстро, мудро и решительно», — сказал он.

Пастор призвал президента Нигерии Болу Тинубу договориться с американским президентом Дональдом Трампом о 100-дневном дипломатическом окне для решения проблем безопасности до любого иностранного вмешательства.

Если Тинубу получит такую возможность, он должен отдать силовым ведомствам приказ ликвидировать терроризм в стране в течение 90 дней. «Они должны выполнить задачу или уйти в отставку», — подчеркнул Адейбойе.

Трамп допустил ввод войск в Нигерию
Политика
Дональд Трамп

В конце октября Трамп сообщил, что присвоил Нигерии статус «страны, вызывающей особую озабоченность», из-за массовых убийств христиан исламистскими радикальными группировками. Он попросил американских законодателей провести расследование по этому вопросу.

Нигерийские власти опровергли заявления Трампа о массовом уничтожении христиан в стране. Однако 2 ноября президент США поручил Пентагону подготовиться к возможному военному вмешательству, предупредив, что при продолжении убийств христиан США прекратят помощь и могут вступить в Нигерию для борьбы с исламскими террористами. Шеф Пентагона Пит Хегсет подтвердил начало подготовки.

Советник президента Нигерии Дэниел Бвала заявил о возможной встрече между Болой Тинубу и Дональдом Трампом для обсуждения защиты христиан от терроризма. Оба президента заинтересованы в борьбе с повстанцами, но расходятся в оценке, кто подвергается нападениям — только христиане или представители всех религий.

На следующий день, 3 ноября, Трамп сказал, что США могут направить свои войска в Нигерию или нанести авиаудары.

