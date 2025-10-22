Часть Белого дома пошла под снос. Как изменилась резиденция при Трампе

Трамп подошел к реконструкции Белого дома с размахом: позолотил Овальный кабинет, везде развесил картины и начал снос части восточного крыла ради бального зала за $250 млн. РБК показывает, как преобразился Белый дом при Трампе

Рабочие бригады сносят фасад Восточного крыла Белого дома, 21 октября 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Начался снос части восточного крыла Белого дома в рамках планов президента США Дональда Трампа построить в резиденции новый бальный зал.

Восточное крыло появилось в 1902 году как пристройка к Белому дому. Через 40 лет его расширили. Исторически в нем располагались офисы первой леди и пресс-секретаря, отделы корреспонденции, а также графики и каллиграфии. Архитектурно крыло включало Восточную колоннаду — коридор, соединяющий его основную часть с президентской резиденцией, где, среди прочего, находится Семейный театр. Под фундаментом Восточного крыла был расположен Центр управления чрезвычайными ситуациями. Пока строители снесли входную группу в Восточное крыло, работы продолжаются.

В августе администрация Трампа анонсировала строительство бального зала в восточном крыле за $250 млн. Зал площадью более 8,3 тыс. кв. м (основная площадь Белого дома, без учета восточного и западного крыльев, — около 5,1 тыс. кв. м) будет вмещать около 650 человек.

Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House) Проект нового бального зала Белого дома (Фото: The White House)

Зал построят за личные средства Трампа и пожертвования. 15 октября президент провел ужин для спонсоров. По данным The Wall Street Journal, на мероприятии присутствовали более 30 организаций и частных лиц, включая представителей Google, Microsoft, Meta (признана экстремистской и запрещена в России).

«В Белом доме больше 150 лет мечтали о бальном зале, но без специалиста по недвижимости ничего не вышло», — заявил Трамп. Он впервые рассказал о планах по строительству бального зала еще в 2011 году, однако администрация Барака Обама высмеяла идею.

NBC News отмечает, что это станет крупнейшей трансформацией комплекса Белого дома со времен Гарри Трумэна (1945–1953).

Как Белый дом «позолотел» при Дональде Трампе

Закон предоставляет американским президентам широкие полномочия по внесению изменений в Белый дом. Предшественники Трампа уже реконструировали здание: Гарри Трумэн построил балкон, Кеннеди перекрасил почти все исторические комнаты резиденции, Джимми Картер установил на крыше солнечные панели, а Билл Клинтон — джакузи.

Было Стало Anna Moneymaker / Getty Images Kevin Dietsch / Getty Images

Вернувшись в Белый дом, Трамп заметно изменил внутреннее убранство здания. В Овальном офисе он создал стену-галерею с портретами бывших президентов США и другими изображениями в золотых рамках. Раньше часть портретов висела в парадной части здания, где их, например, могли увидеть экскурсионные группы.

Портрет Франклина Рузвельта, висевший при Байдене, Трамп заменил портретом Джорджа Вашингтона, а на камин выставил исторические предметы из коллекции Белого дома — позолоченные вазы и корзины. The New York Times назвала перемены «позолоченным кошмаром в стиле рококо».

Было Стало ZUMA / ТАСС Win McNamee / Getty Images

Портрет Барака Обамы, который повесил в вестибюле Белого дома Джо Байден, Трамп заменил собственным изображением. Художник Марк Липп изобразил интерпретацию фотографии Associated Press, на которой Трамп поднимает кулак в воздух после покушения на него на митинге в Батлере летом 2024 года.

Было Стало Alex Wong / Getty Images White House

При Байдене в Овальном офисе было всего два флага — американский и с президентской печатью. Трамп добавил флаги различных родов войск США.«В Белом доме всегда происходили обновления и изменения. Пожалуй, это первый случай, когда их так много одновременно», — отметил президент Исторической ассоциации Белого дома Стюарт Маклорин. По его словам, Трамп лично и очень внимательно подходит к этому процессу, что Маклорин связывает с профессиональным опытом и искренним интересом к строительству.

Было Стало Adam Schultz / Keystone Press Agency / Global Look Press Chip Somodevilla / Getty Images

Гипсовый рельеф президентской печати, который появился на потолке Овального офиса после реконструкции Белого дома Рузвельтом в 1934 году, также позолотел. «В Овальном кабинете и зале кабинета министров (на фото ниже) в Белом доме используется 24-каратное золото высочайшего качества», — отмечал Трамп в Truth Social.

Было Стало Drew Angerer / Getty Images Anna Moneymaker / Getty Images

Для отделки Белого дома пригласили Джона Икарта, работавшего ранее над проектом резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Советники президента прозвали его «золотым парнем». А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя обновленный интерьер Овального кабинета, назвала его «золотым офисом для золотого века» США.

Было Стало Drew Angerer / Getty Images Kevin Dietsch / Getty Images

Еще одна глобальная переделка президента — Розовый сад Белого дома, который находится рядом с Овальным кабинетом и залом заседаний должностных лиц и советников. Трамп распорядился скосить траву и заменить ее твердым покрытием с возможностью установки паркетных полов для танцев. Как отметила NYT, сад будет напоминать внутренний двор резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Там он «часто держит в руках iPad» и включает «на максимальную громкость» композиции Лучано Паваротти и Джеймса Брауна.

За пределами Белого дома

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фото: Reuters Фото: Reuters

В середине октября Трамп представил планы строительства большой триумфальной арки в Вашингтоне напротив мемориала Линкольну. Проект приурочен к 250-летию независимости США в 2026 году. На планах арка расположена в центре кольцевой развязки Memorial Circle, лицом к Белому дому. Источник CNN в Белом доме сообщил, что идея и дизайн исходят лично от Трампа, который принимал непосредственное участие в работе на каждом этапе.