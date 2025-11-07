Какие сделки лидеры Центральной Азии заключили с Трампом в Белом доме

В Вашингтоне прошел саммит «Центральная Азия — США», завершившийся большим пакетом двусторонних экономических соглашений и присоединением Казахстана к Соглашениям Авраама. Подробнее — в материале РБК

Дональд Трамп на ужине с лидерами стран Центральной Азии формата «С5+1»: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне, США, 6 ноября 2025 г. (Фото: Nathan Howard / Reuters)

6 ноября в Вашингтоне прошел саммит «Центральная Азия — США». Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с лидерами пяти стран региона — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Это вторая встреча в таком формате, предыдущая состоялась в сентябре 2023 года в Нью-Йорке.

Как прошла встреча

«Мало кто из лидеров может соперничать с людьми за этим столом. Они из Центральной Азии, а это великолепный регион мира. Это также сильный регион. Это сложный регион, и нет никого сильнее и умнее тех, кого мы собрали сегодня вечером», — начал встречу Трамп. Прежде американские власти «полностью игнорировали этот невероятный и чрезвычайно богатый регион», продолжил он, но нынешняя администрация «исправляет эту ошибку». «Я намерен сделать партнерство Америки с каждой из этих стран крепче, чем когда-либо прежде», — подчеркнул Трамп.

После этого он передал слово Касым-Жомарту Токаеву. Президент Казахстана начал с того, что поздравил Трампа с «безоговорочной победой» на выборах в 2024 году. «Я твердо убежден, что вы являетесь великим лидером и государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов — как внутреннюю, так и внешнюю», — сказал Токаев на английском, отметив: под руководством Трампа «Америка вступает в новый золотой век». Токаев также напомнил, что Америка — крупнейший инвестор в Казахстан, она вкладывает более $100 млрд в казахстанскую экономику «как в своего рода вечный двигатель».

Потом слово взял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Обращаясь к Трампу на русском, он сказал, что ценит, как президент США «перезагрузил» формат. «На самом деле до этого ни один президент Америки не относился так к Центральной Азии. <…> Мы почувствовали такое внимание с вашей стороны. Это дорогого стоит для нас, и большое вам за это спасибо», — сказал Мирзиеев. В Узбекистане Трампа считают президентом мира, продолжил он: «Вы восемь войн остановили, и я уверен, что войну между Украиной и Россией только вы можете остановить, и мы очень на это надеемся». Узбекский лидер предложил учредить постоянный секретариат формата «ЦА — США», ряд координационных механизмов и провести следующий саммит — «саммит мира» — в Самарканде.

Затем с речью на таджикском языке выступил Эмомали Рахмон. Он также воздал должное Трампу, который «играет выдающуюся и весьма похвальную роль в обеспечении мира и стабильности в конфликтных регионах по всему миру». Акцент Рахмон сделал на сотрудничестве в сферах экономики и безопасности — особенно в области борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Он напомнил, какими ресурсами обладает Таджикистан — в республике находятся 60% всех водных запасов Центральной Азии и стратегически важные редкоземельные металлы. «У нас существует еще много возможностей в плане торговли и инвестиций, и мы заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул Рахмон. Среди таких возможностей он назвал создание дата-центров в области искусственного интеллекта и работу в области редкоземельных металлов.

Садыр Жапаров обратился к Трампу на киргизском, опять же подчеркнув его «значительный вклад в укрепление глобальной стабильности и прекращение конфликтов в различных частях мира». Жапаров заметил, что, вступив в должность в 2021 году, сделал своим приоритетом урегулирование пограничных вопросов. «Сегодня, спустя пять лет, я рад отметить, что вместе с моими коллегами мы успешно достигли этой цели, прежде всего мирными средствами. В результате роль Центральной Азии в мировой политике существенно возросла, а ведущие державы проявляют всё больший интерес к сотрудничеству с регионом», — сказал президент Киргизии, поблагодарив Трампа за гостеприимство.

Последним из центральноазиатских лидеров на русском выступил Сердар Бердымухамедов. Глава Туркменистана был краток: поблагодарил Трампа за гостеприимство и выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.

В последние годы пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан — выстраивают отношения с внешним миром в формате «ЦА+1». Он действует в отношениях с Россией (состоялось два саммита в этом формате, последний прошел в октябре 2025 года в Душанбе), Германией, Индией, Китаем; были саммиты и с Евросоюзом и странами Персидского залива.

Каковы итоги саммита

В отличие от саммита 2023 года, который завершился совместным заявлением, на сей раз стороны обошлись без него, сконцентрировавшись на двусторонних связях. Казахстанская делегация подписала более 30 соглашений с американскими компаниями на сумму более $17 млрд; Узбекистан подписал с США торгово-экономическое соглашение на $135 млрд и договорился о совместной разработке месторождений редкоземельных металлов.

Наиболее громкой новостью стало присоединение Казахстана к «Соглашениям Авраама» — договорам, которые в 2020 году при посредничестве США заключили Израиль с одной стороны и Бахрейн, Марокко и ОАЭ с другой с целью установления дипломатических отношений. В 2021-м к ним присоединились Египет и Судан. Поскольку Казахстан и Израиль установили дипотношения в 1992 году, журналисты спросили вице-президента и госсекретаря США, в чем смысл этого шага. По словам Джей Ди Вэнса, подключение Казахстана «придает Авраамовым соглашениям большой импульс». «Думаю, что в ближайшие месяцы к ним присоединится не только Казахстан, но и ряд других стран. Так что это важный сигнал, великий акт дружбы и великий знак того, что Авраамовы соглашения живы и процветают», — сказал вице-президент США.

Марко Рубио отметил, что дипотношения есть у многих стран, а Авраамовы соглашения — это «более прочные отношения, выходящие за рамки дипломатических отношений и наличия посольств в столицах друг друга», это партнерство. «Его преимущество и его сила в том, что страны с преобладающим мусульманским населением, еврейское государство могут сотрудничать, чтобы показать миру, что это возможно», — сказал госсекретарь США.

Казахстанский МИД, в свою очередь, заявил, что участие в соглашениях «полностью соответствует характеру сбалансированной, конструктивной, миролюбивой внешней политики» страны. «Присоединение к Авраамовым соглашениям будет способствовать укреплению сотрудничества нашей страны со всеми заинтересованными государствами и, следовательно, полностью соответствует стратегическим целям Казахстана», — подчеркнуло ведомство.

Как встречу оценивают эксперты

Как таковые политические результаты саммита пока неизвестны, налицо только договоренности США с отдельными странами, отмечает эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. «Эти результаты настолько впечатляющи, что их даже как-то странно увязывать с общими итогами саммита. Токаев выбрал правильный подход к Трампу: с ним нужно говорить любезно, превозносить его роль», — отметил политолог. По его оценке, главная сенсация — это подключение Казахстана к Авраамовым соглашениям: «Это знаковое событие, поскольку открывает путь для присоединения Казахстана как первого постсоветского государства к новой системе безопасности и экономического сотрудничества на Ближнем Востоке».

Научный сотрудник Лаборатории современных стран Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская обращает внимание на то, что формат «ЦА — США» в 2015 году инициировали Соединенные Штаты и что вплоть до 2023 года его встречи проходили на уровне глав МИДов. «В 2023 году на фоне украинского кризиса акцент делался на альтернативные экономические проекты для региона в обход России. Другими словами, задача состояла в проверке готовности стран региона к альтернативным России форматам сотрудничества и демонстрации их большей экономической автономии», — пояснила РБК эксперт. «Самый главный результат — обеспечение доступа американцев к критическим минералам и сырьевым цепочкам, — говорит Сапрынская. — Из конкретных действий и контрактов стоит отметить: уже сейчас рассматривается отмена поправки Джексона-Вэника, которая ограничивает торговлю США со странами региона (отмена поправки в отношении Украины произошла в 2006 году, России — в 2012 году)».

По оценке эксперта, для США сотрудничество со странами Центральной Азии имеет преимущественно утилитарный характер — им важны конкретные контракты и эффективность их реализации. «На данный момент главный интерес — ресурсы. Ускорение контрактов по этому направлению может изменить баланс влияния России и Китая в регионе», — отмечает Сапрынская.

США для центральноазиатских стран — это «важный балансир», считает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Есть понимание, что США с точки зрения инвестиций не тот игрок, который будет как-то переносить в регион производство, — сказал РБК эксперт. — Здесь речь идет скорее о балансировании в рамках многовекторной политики. Россия и Китай — доминирующие игроки, и важно создать условия для того, чтобы западные страны — Европейский союз и США — были полноценными партнерами Центральной Азии на международной арене. Такие саммиты — символ такой многовекторности».