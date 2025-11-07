 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Какие сделки лидеры Центральной Азии заключили с Трампом в Белом доме

В Вашингтоне прошел саммит «Центральная Азия — США»
Какие сделки лидеры Центральной Азии заключили с Трампом в Белом доме
В Вашингтоне прошел саммит «Центральная Азия — США», завершившийся большим пакетом двусторонних экономических соглашений и присоединением Казахстана к Соглашениям Авраама. Подробнее — в материале РБК
Дональд Трамп на ужине с лидерами стран Центральной Азии формата &laquo;С5+1&raquo;: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне, США, 6 ноября 2025&nbsp;г.
Дональд Трамп на ужине с лидерами стран Центральной Азии формата «С5+1»: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне, США, 6 ноября 2025 г. (Фото: Nathan Howard / Reuters)

6 ноября в Вашингтоне прошел саммит «Центральная Азия — США». Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с лидерами пяти стран региона — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Это вторая встреча в таком формате, предыдущая состоялась в сентябре 2023 года в Нью-Йорке.

Как прошла встреча

«Мало кто из лидеров может соперничать с людьми за этим столом. Они из Центральной Азии, а это великолепный регион мира. Это также сильный регион. Это сложный регион, и нет никого сильнее и умнее тех, кого мы собрали сегодня вечером», — начал встречу Трамп. Прежде американские власти «полностью игнорировали этот невероятный и чрезвычайно богатый регион», продолжил он, но нынешняя администрация «исправляет эту ошибку». «Я намерен сделать партнерство Америки с каждой из этих стран крепче, чем когда-либо прежде», — подчеркнул Трамп.

После этого он передал слово Касым-Жомарту Токаеву. Президент Казахстана начал с того, что поздравил Трампа с «безоговорочной победой» на выборах в 2024 году. «Я твердо убежден, что вы являетесь великим лидером и государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов — как внутреннюю, так и внешнюю», — сказал Токаев на английском, отметив: под руководством Трампа «Америка вступает в новый золотой век». Токаев также напомнил, что Америка — крупнейший инвестор в Казахстан, она вкладывает более $100 млрд в казахстанскую экономику «как в своего рода вечный двигатель».

Потом слово взял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Обращаясь к Трампу на русском, он сказал, что ценит, как президент США «перезагрузил» формат. «На самом деле до этого ни один президент Америки не относился так к Центральной Азии. <…> Мы почувствовали такое внимание с вашей стороны. Это дорогого стоит для нас, и большое вам за это спасибо», — сказал Мирзиеев. В Узбекистане Трампа считают президентом мира, продолжил он: «Вы восемь войн остановили, и я уверен, что войну между Украиной и Россией только вы можете остановить, и мы очень на это надеемся». Узбекский лидер предложил учредить постоянный секретариат формата «ЦА — США», ряд координационных механизмов и провести следующий саммит — «саммит мира» — в Самарканде.

Затем с речью на таджикском языке выступил Эмомали Рахмон. Он также воздал должное Трампу, который «играет выдающуюся и весьма похвальную роль в обеспечении мира и стабильности в конфликтных регионах по всему миру». Акцент Рахмон сделал на сотрудничестве в сферах экономики и безопасности — особенно в области борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Он напомнил, какими ресурсами обладает Таджикистан — в республике находятся 60% всех водных запасов Центральной Азии и стратегически важные редкоземельные металлы. «У нас существует еще много возможностей в плане торговли и инвестиций, и мы заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул Рахмон. Среди таких возможностей он назвал создание дата-центров в области искусственного интеллекта и работу в области редкоземельных металлов.

Садыр Жапаров обратился к Трампу на киргизском, опять же подчеркнув его «значительный вклад в укрепление глобальной стабильности и прекращение конфликтов в различных частях мира». Жапаров заметил, что, вступив в должность в 2021 году, сделал своим приоритетом урегулирование пограничных вопросов. «Сегодня, спустя пять лет, я рад отметить, что вместе с моими коллегами мы успешно достигли этой цели, прежде всего мирными средствами. В результате роль Центральной Азии в мировой политике существенно возросла, а ведущие державы проявляют всё больший интерес к сотрудничеству с регионом», — сказал президент Киргизии, поблагодарив Трампа за гостеприимство.

Последним из центральноазиатских лидеров на русском выступил Сердар Бердымухамедов. Глава Туркменистана был краток: поблагодарил Трампа за гостеприимство и выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.

В последние годы пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан — выстраивают отношения с внешним миром в формате «ЦА+1». Он действует в отношениях с Россией (состоялось два саммита в этом формате, последний прошел в октябре 2025 года в Душанбе), Германией, Индией, Китаем; были саммиты и с Евросоюзом и странами Персидского залива.

Каковы итоги саммита

В отличие от саммита 2023 года, который завершился совместным заявлением, на сей раз стороны обошлись без него, сконцентрировавшись на двусторонних связях. Казахстанская делегация подписала более 30 соглашений с американскими компаниями на сумму более $17 млрд; Узбекистан подписал с США торгово-экономическое соглашение на $135 млрд и договорился о совместной разработке месторождений редкоземельных металлов.

Наиболее громкой новостью стало присоединение Казахстана к «Соглашениям Авраама» — договорам, которые в 2020 году при посредничестве США заключили Израиль с одной стороны и Бахрейн, Марокко и ОАЭ с другой с целью установления дипломатических отношений. В 2021-м к ним присоединились Египет и Судан. Поскольку Казахстан и Израиль установили дипотношения в 1992 году, журналисты спросили вице-президента и госсекретаря США, в чем смысл этого шага. По словам Джей Ди Вэнса, подключение Казахстана «придает Авраамовым соглашениям большой импульс». «Думаю, что в ближайшие месяцы к ним присоединится не только Казахстан, но и ряд других стран. Так что это важный сигнал, великий акт дружбы и великий знак того, что Авраамовы соглашения живы и процветают», — сказал вице-президент США.

Марко Рубио отметил, что дипотношения есть у многих стран, а Авраамовы соглашения — это «более прочные отношения, выходящие за рамки дипломатических отношений и наличия посольств в столицах друг друга», это партнерство. «Его преимущество и его сила в том, что страны с преобладающим мусульманским населением, еврейское государство могут сотрудничать, чтобы показать миру, что это возможно», — сказал госсекретарь США.

Казахстанский МИД, в свою очередь, заявил, что участие в соглашениях «полностью соответствует характеру сбалансированной, конструктивной, миролюбивой внешней политики» страны. «Присоединение к Авраамовым соглашениям будет способствовать укреплению сотрудничества нашей страны со всеми заинтересованными государствами и, следовательно, полностью соответствует стратегическим целям Казахстана», — подчеркнуло ведомство.

Как встречу оценивают эксперты

Как таковые политические результаты саммита пока неизвестны, налицо только договоренности США с отдельными странами, отмечает эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. «Эти результаты настолько впечатляющи, что их даже как-то странно увязывать с общими итогами саммита. Токаев выбрал правильный подход к Трампу: с ним нужно говорить любезно, превозносить его роль», — отметил политолог. По его оценке, главная сенсация — это подключение Казахстана к Авраамовым соглашениям: «Это знаковое событие, поскольку открывает путь для присоединения Казахстана как первого постсоветского государства к новой системе безопасности и экономического сотрудничества на Ближнем Востоке».

Научный сотрудник Лаборатории современных стран Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская обращает внимание на то, что формат «ЦА — США» в 2015 году инициировали Соединенные Штаты и что вплоть до 2023 года его встречи проходили на уровне глав МИДов. «В 2023 году на фоне украинского кризиса акцент делался на альтернативные экономические проекты для региона в обход России. Другими словами, задача состояла в проверке готовности стран региона к альтернативным России форматам сотрудничества и демонстрации их большей экономической автономии», — пояснила РБК эксперт. «Самый главный результат — обеспечение доступа американцев к критическим минералам и сырьевым цепочкам, — говорит Сапрынская. — Из конкретных действий и контрактов стоит отметить: уже сейчас рассматривается отмена поправки Джексона-Вэника, которая ограничивает торговлю США со странами региона (отмена поправки в отношении Украины произошла в 2006 году, России — в 2012 году)».

По оценке эксперта, для США сотрудничество со странами Центральной Азии имеет преимущественно утилитарный характер — им важны конкретные контракты и эффективность их реализации. «На данный момент главный интерес — ресурсы. Ускорение контрактов по этому направлению может изменить баланс влияния России и Китая в регионе», — отмечает Сапрынская.

США для центральноазиатских стран — это «важный балансир», считает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Есть понимание, что США с точки зрения инвестиций не тот игрок, который будет как-то переносить в регион производство, — сказал РБК эксперт. — Здесь речь идет скорее о балансировании в рамках многовекторной политики. Россия и Китай — доминирующие игроки, и важно создать условия для того, чтобы западные страны — Европейский союз и США — были полноценными партнерами Центральной Азии на международной арене. Такие саммиты — символ такой многовекторности».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Центральная Азия Казахстан Киргизия Таджикистан Туркменистан Узбекистан Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаров Эмомали Рахмон Сердар Бердымухамедов Шавкат Мирзиёев США Дональд Трамп ...
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Токаев назвал Трампа «посланным свыше» великим лидером
Политика
Трамп сообщил, что Казахстан присоединился к «Соглашениям Авраама»
Политика
Лидеры Узбекистана и Туркмении обратились к Трампу на русском языке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 23:09
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 23:08
Стамбул выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде Политика, 23:01
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Какие сделки лидеры Центральной Азии заключили с Трампом в Белом доме Политика, 22:55
Полпред Трутнев рассказал, как отстреливался из дома в Угледаре Политика, 22:52
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 22:46
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Крупнейшие авиакомпании США отменили сотни рейсов из-за шатдауна Общество, 22:42
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
ИИ становится частью команды: как цифровые «сотрудники» меняют бизнес Тренды, 22:29
Как Дальний Восток развивает новый хаб производства БАС в России Национальные проекты, 22:27
Концерту Limp Bizkit грозит отмена из-за заявлений солиста о России Общество, 22:20
Как расти технологическому бизнесу: три ключевых сервиса для инноваторов Отрасли, 22:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:06