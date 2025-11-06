Кремль оценил близость к ядерной войне в сравнении с Карибским кризисом
В Кремле не считают, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса в октябре 1962 года. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы не стали бы приходить к таким заключениям», — сказал Песков.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее повторил: Россия сохраняет приверженность всем своим обязательствам по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний. Москва остается верна своим обязательствам, но власти принимают во внимание все, что было сказано в ходе операативного совещания Совета Безопасности 5 ноября его участниками, подчеркнул он.
Он повторил, что Путин поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям. «То есть мы не начинаем подготовку прямо сейчас, мы сначала пытаемся разобраться нужно ли нам начинать такую подготовку с учетом того, что мы слышим из Соединенных Штатов Америки», — заключил Песков.
Материал дополняется
