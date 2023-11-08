Страны G7 и США пришли к согласию о недопустимости оккупации сектора Газа

Главы МИД G7 приняли коммюнике, в котором призвали к «гуманитарным паузам» в войне Израиля с ХАМАС. Госсекретарь США Энтони Блинкен отдельно заявил о недопустимости израильской оккупации Газы

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Что обсуждали главы МИД G7 в Токио

Министры иностранных дел G7 завершили двухдневные переговоры в столице Японии, которая в 2023 году председательствует в объединении. В заседаниях также принял участие верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В первый день, 7 октября, главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США провели сессию, посвященную ближневосточному конфликту. Глава МИД Японии Йоко Камикава заявила, что главным приоритетом G7 должно стать освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа, а также сообщила коллегам о готовности Японии выделить дополнительную помощь для палестинского анклава в размере $65 млн в дополнении к уже согласованному траншу в $10 млн.

7 октября боевики ХАМАС напали на израильские населенные пункты, расположенные рядом с границей сектора Газа. Одновременно по территории Израиля был нанесен ракетный удар. По данным израильских властей, погибли более 1400 человек, еще 242 были взяты в плен. В ответ правительство Биньямина Нетаньяху объявило войну ХАМАС и начало наносить авиаудары по сектору Газа, подконтрольному группировке. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также проводит наземные операции в анклаве, призванные уничтожить инфраструктуру ХАМАС. По данным палестинского министерства здравоохранения от 7 ноября, при боевых действиях в анклаве погибли болье 10 тыс человек, еще 25 тыс получили ранения.

Во второй день встречи главы МИД G7 провели еще одно пленарное заседание, посвященное ситуации на Украине, на котором условились продолжить санкционное давление на Россию и продвигать реализацию «формулы мира» Владимира Зеленского, сообщается на сайте японского МИД. также министры иностранных дел договорились нарастить усилия по восстановлению Украины.

8 ноября главы МИД G7 также обсудили обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и действия Китая и Северной Кореи, а также провели онлайн-переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и представителями стран Центральной Азии. Отмечается, что дипломаты этого региона впервые приняли участие в встрече глав МИД G7.

О чем договорились

По итогам двухдневных переговоров министры иностранных дел G7 приняли коммюнике, в котором впервые выразили единую позицию в отнолшении войне Израиля с ХАМАС. Прежде странам-участницам не удавалось прийти к общему мнению из-за разногласий европейских стран, а также из-за того, что Япония отказывалось, подобно США, занимать подчеркнуто произраильскую позицию, отмечает Reuters. Такой подход, среди прочего, продиктован интересами Токио на Ближнем Востоке и его зависимостью от поставок арабской нефти. В том числе поэтому в конце октября Токио не присоединился к заявлению, выпущенному остальными шестью участниками объединения. Разногласия отразились и на голосовании в Генеральной Ассамблеи ООН 26 октября: Франция поддержала арабский проект резолюции, призывающей к гуманитарному перемирию, США проголосовали против, а остальные страны G7 воздержались.

В итоговом коммюнике глав МИД G7, принятом в Токио, не упоминается необходимость собственно перемирия между Израилем и ХАМАС. Вместо него участники объединения выступили в поддержку «гуманитарных пауз и коридоров». По данным издания Axios, президент США Джо Байден активно убеждает израильского премьера объявить трехдневный перерыв в боевых действиях для вызволения заложников.

К немедленному освобожению пленников без предварительных условий призывает G7. Авторы коммюнике также потребовали от всех сторон обеспечить беспрепятственную гуманитарную помощь гражданскому населению, включая поставки топлива, против которых последовательно выступает Израиль.

Страны G7 указали на право Израиля на самооборону, но выразили сожаление из-за гражданских жертв с обеих сторон. «Израильтяне и палестинцы имеют равное право жить в безопасности, достоинстве и мире. Мы отвергаем антисемитизм и исламофобию в любой форме в наших собственных обществах и в любой точке мира», — говорится в коммюнике. Участники объединения также заявили о совместной работе над санкциями, которые бы не позволили ХАМАС «собирать и использовать средства для совершения злодеяний» в отношении Израиля.

Что страны G7 думают о послевоенном урегулировании на Ближнем Востоке

В коммюнике G7 отмечено, что страны объединения выступают в поддержку создания и мирного сосуществования Израиля и «жизнеспособного палестинского государства» — подобный подход остается единственным способом для достижения справедливого, прочного и надежного мира. Но документ не содержит никаких инициатив относительно краткосрочного послевоенного обустройства сектора Газа. Из пресс-релизов японского МИД по итогам встречи также непонятно, обсуждали ли участники встречи эту проблему.

Однако на итоговой пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон выступает как против сохранения контроля ХАМАС над сектором Газа, так и против повторной оккупации палестинского анклава Израилем или выселения его жителей. «Реальность такова, что в конце конфликта может возникнуть необходимость в некотором переходном периоде. И крайне важно, чтобы палестинский народ занимал центральное место в управлении Газой и Западным берегом», — сказал Блинкен. Но то, как именно будет выглядеть переходный период и какие будут созданы механизмы для обеспечения безопасности в регионе, пока остается открытым вопросом.

Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн заявил в интервью The Wall Street Journal, что после уничтожения ХАМАС Израиль планирует передать управление над сектором Газа международной коалиции в составе США, Европейского союза и мусульманских стран. «Мы не хотим управлять Газой. Мы не хотим руководить их жизнью. Мы только хотим защитить свое население», — заявил Коэн. Между тем Нетаньяху допустил возможность сохранения израильского «контроля над безопасностью» в Газе на неопределенный срок.

В начале ноября Reuters сообщало со ссылкой на источники, что США совместно с ООН и партнерами на Ближнем Востоке обсуждают возможность размещения в палестинском анклаве многонациональных сил и создание временной палестинской администрации, в которую не будут допущены члены ХАМАС. Рассматривается и вовлечение соседних арабских государств в обеспечение безопасности в регионе и временный контроль ООН над этими территориями.