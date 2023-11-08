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Военная операция на Украине ,  
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В Госдепе США объяснили «необходимость» продолжения конфликта на Украине

В Госдепе США заявили, что в случае с Украиной продолжение конфликта необходимо
Сюжет
Военная операция на Украине
Представитель Госдепартамента Джеймс О'Брайен считает, что США должны продолжать оказывать Украине поддержку, иначе им придется «тратить гораздо больше на оборону в будущем». Москва осуждает военную помощь Киеву
Фото: Reuters
Фото: Reuters

США должны продолжать оказывать Украине военную поддержку, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях комитета сената по иностранным делам. Трансляция шла на YouTube.

Так О'Брайен ответил на вопрос сенатора-республиканца от Кентукки Рэнда Пола, возможно ли сейчас найти способ закончить конфликт Москвы и Киева. «Если мы не поддержим Украину сейчас, мы будем тратить гораздо больше на оборону в будущем», — сказал представитель Госдепа, призвав поддержать запрос администрации президента Джо Байдена на предоставление украинской стороне дополнительного пакета помощи.

Пол поинтересовался, не значит ли это «финансирование войны», и заявил, что считает слова О'Брайена «оправданием войны». «Сенатор, я не говорю, что война — это хорошо, я говорю, что в данном случае война необходима», — ответил на это О'Брайен.

Отвечая на вопрос о возможности диалога между Россией и Украиной, представитель Госдепа заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами. По словам О'Брайена, США ясно дали понять, что переговоров без учета интересов Киева не будет.

В сентябре американский госсекретарь Энтони Бликен заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой и начнет их при готовности российского президента Владимира Путина к диалогу, но пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии». Власти Украины ранее называли условием для начала диалога выход на границы 1991 года и подчеркивали, что основой переговоров должна быть предложенная президентом Владимиром Зеленским «формула мира» (она предусматривает несколько пунктов, в том числе полный вывод российских войск, восстановление территориальной целостности, освобождение всех пленных и т.д.).

Россия исключала переговоры на основе украинского плана и называла его нереализуемым; в Кремле заявляли, что о выводе войск не может быть и речи. Москва также призывала Киев признать «реалии на земле», в том числе вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам соответствующих референдумов (большинство стран считают это решение незаконным, Москва называет вопрос территориальной принадлежности этих регионов закрытым).

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Путин не раз говорил, что Москва не отказывается от переговорного процесса в отличие от Киева. В сентябре он заявил, что, если США считают Украину готовой к диалогу, им следует убедить Зеленского отменить свой указ о запрете переговоров с Россией.

Теги
Украина Госдепартамент США Военная операция на Украине
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