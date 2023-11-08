В Госдепе США объяснили «необходимость» продолжения конфликта на Украине

Представитель Госдепартамента Джеймс О'Брайен считает, что США должны продолжать оказывать Украине поддержку, иначе им придется «тратить гораздо больше на оборону в будущем». Москва осуждает военную помощь Киеву

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США должны продолжать оказывать Украине военную поддержку, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях комитета сената по иностранным делам. Трансляция шла на YouTube.

Так О'Брайен ответил на вопрос сенатора-республиканца от Кентукки Рэнда Пола, возможно ли сейчас найти способ закончить конфликт Москвы и Киева. «Если мы не поддержим Украину сейчас, мы будем тратить гораздо больше на оборону в будущем», — сказал представитель Госдепа, призвав поддержать запрос администрации президента Джо Байдена на предоставление украинской стороне дополнительного пакета помощи.

Пол поинтересовался, не значит ли это «финансирование войны», и заявил, что считает слова О'Брайена «оправданием войны». «Сенатор, я не говорю, что война — это хорошо, я говорю, что в данном случае война необходима», — ответил на это О'Брайен.

Отвечая на вопрос о возможности диалога между Россией и Украиной, представитель Госдепа заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами. По словам О'Брайена, США ясно дали понять, что переговоров без учета интересов Киева не будет.

В сентябре американский госсекретарь Энтони Бликен заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой и начнет их при готовности российского президента Владимира Путина к диалогу, но пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии». Власти Украины ранее называли условием для начала диалога выход на границы 1991 года и подчеркивали, что основой переговоров должна быть предложенная президентом Владимиром Зеленским «формула мира» (она предусматривает несколько пунктов, в том числе полный вывод российских войск, восстановление территориальной целостности, освобождение всех пленных и т.д.).

Россия исключала переговоры на основе украинского плана и называла его нереализуемым; в Кремле заявляли, что о выводе войск не может быть и речи. Москва также призывала Киев признать «реалии на земле», в том числе вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам соответствующих референдумов (большинство стран считают это решение незаконным, Москва называет вопрос территориальной принадлежности этих регионов закрытым).

Путин не раз говорил, что Москва не отказывается от переговорного процесса в отличие от Киева. В сентябре он заявил, что, если США считают Украину готовой к диалогу, им следует убедить Зеленского отменить свой указ о запрете переговоров с Россией.